Un panneau indiquant le nombre de permis retirés entre Yverdon-les-Bains et Lausanne. (image d'illustration) Image: KEYSTONE

Vous vous êtes sans doute fait duper par ces panneaux «radar»

Des panneaux jaunes, notamment visibles le long des autoroutes vaudoises, indiquent le nombre de permis retirés «depuis le début des travaux». Mais le chiffre affiché cache une subtilité.

Nous sommes un mardi de septembre, sur l'autoroute entre Neuchâtel et Lausanne. A hauteur d'Yverdon-les-Bains, des travaux causent un ralentissement, et un panneau jaune affublé de trois petits volets, bien connu des automobilistes suisses, avertit de bien respecter les 80 km/h maximum autorités:

«Radar: depuis le début des travaux, 234 permis retirés»

Diantre, plus de 230 permis retirés sur ce simple chantier, à cause de ce radar? Mais depuis quand?

Pour l'entièreté du canton

Le chiffre peut donner en effet l'impression que les permis ont été retirés sur la zone du chantier en question et qu'il s'agit des véhicules «flashés» par le radar mentionné. Interrogée, la police cantonale indique:

«Le chiffre de 234 correspond au nombre de retraits total de tous les chantiers autoroutiers vaudois depuis le début de l’année» Police cantonale vaudoise

Dans le canton de Vaud, qui dispose d'un large réseau autoroutier et d'une population de plus de 850 000 personnes, il est donc logique que ce chiffre soit passablement élevé.

Un autre exemple dans le canton de Vaud, au mois de septembre 2010. (image d'illustration) Image: KEYSTONE

Aussi, plus on roulera à côté de ces panneaux tard dans l'année, plus le chiffre annuel sera logiquement élevé. Si novembre et décembre nous donneront l'impression d'une hécatombe de permis retirés, janvier et février pourront donner l'impression inverse.

Actualisés une fois par semaine

Les employés privés des chantiers ont-ils la tâche de faire tourner les volets? Pas vraiment: la police est attentive à la chose et explique que «les changements sont effectués par le personnel du Service intercantonal d’entretien du réseau autoroutier (Siera)», qui dépend de l'Etat de Vaud.