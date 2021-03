International

L'ex-président français Sarkozy pourrait voir sa peine s'alourdir



L'ancien président français, condamné à trois ans de prison, devrait être rejugé. Le parquet a actionné un artifice juridique qui permettrait une condamnation plus lourde.





L'ex-président français Nicolas Sarkozy risque une plus lourde peine que prévu. En effet, ce dernier a été condamné, lundi, pour corruption et trafic d'influence à trois ans d'emprisonnement, dont un ferme. Le politicien a fait appel de cette décision. Autrement dit: il proteste et veut être rejugé. C'est son droit le plus strict. Mais c'est à double tranchant.



En effet, jeudi, le parquet national financier à lui aussi fait appel. Pourquoi? Eh bien, comme cela, la cour aura toute latitude pour rejuger Nicolas Sarkozy et ses coprévenus. Autre petite astuce: elle pourra peut-être même condamner plus lourdement les trois hommes. En effet, sans cet artifice juridique, impossible pour la justice d'aller plus loin que la première condamnation.



Ce dossier dit «des écoutes» devrait être rejugé courant 2022. Mais le feuilleton juridique pourrait se poursuivre, car il resterait aux trois hommes la possibilité de former un pourvoi en cassation. Ils encourent dix ans de prison et un million d'euros d'amende. (jah/ats)