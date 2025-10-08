Corse: enquête après la découverte du corps d'un Suisse
Le corps d'un ressortissant suisse d'une soixantaine d'années a été découvert fin septembre sur une plage de Corse. Une enquête a été ouverte pour «meurtre», a-t-on appris mercredi auprès de la justice.
Cet homme a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia, a indiqué à l'AFP Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de cette ville du nord de la Corse.
«Après la découverte du corps et la réalisation des premiers examens médico-légaux, une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès», a précisé M. Navarre.
«Les premiers éléments médicaux semblent indiquer que la mort de la victime est consécutive à plusieurs blessures ou coups portés», a-t-il ajouté. (sda/ats/afp)
L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles