Corse: enquête après la découverte du corps d'un Suisse

Le corps d'un ressortissant suisse d'une soixantaine d'années a été découvert fin septembre sur une plage de Corse. Une enquête a été ouverte pour «meurtre», a-t-on appris mercredi auprès de la justice.
08.10.2025, 19:4108.10.2025, 19:41

Cet homme a été découvert le 29 septembre sur la plage de la Marana, au sud de Bastia, a indiqué à l'AFP Jean-Philippe Navarre, procureur de la République de cette ville du nord de la Corse.

«Après la découverte du corps et la réalisation des premiers examens médico-légaux, une information judiciaire a été ouverte du chef de meurtre afin de déterminer les circonstances exactes de ce décès», a précisé M. Navarre.

«Les premiers éléments médicaux semblent indiquer que la mort de la victime est consécutive à plusieurs blessures ou coups portés», a-t-il ajouté. (sda/ats/afp)

