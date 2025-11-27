Plusieurs tours sont en feu à Hong Kong. Keystone

Hong Kong: le bilan du méga-incendie grimpe à 55 morts

Un complexe résidentiel de huit tours a pris feu ce mercredi à Hong Kong. Au moins 55 personnes ont perdu la vie. Les causes de l'incendie ne sont pas encore connues.

Un incendie dans un complexe résidentiel comprenant plusieurs tours d'habitation à Hong Kong a fait au moins 55 morts, selon un dernier bilan des pompiers jeudi matin. Des centaines de personnes sont portées disparues.

Les pompiers luttaient toujours contre les flammes, qui ont embrasé mercredi après-midi du complexe Wang Fuk Court, situé dans le quartier de Tai Po, dans le nord de Hong Kong. Ce complexe de huit tours, comprenant 2000 logements, était en rénovation.

Un précédent bilan faisait état de 44 morts, plus de 200 disparus et plusieurs blessés graves. Les autorités n'ont pas évoqué dans l'immédiat les causes possibles de l'incendie. La police locale a annoncé l'arrestation de trois hommes soupçonnés d'homicide involontaire, sans autre précision.

Attisé par le vent, le brasier s'est rapidement propagé d'une tour à l'autre. Les échafaudages en bambou qui entouraient les immeubles ont vraisemblablement pris feu en premier. Sur place, un reporter de l'AFP a pu voir d'énormes flammes envelopper les immeubles, sur fond de craquements.

Un pompier de 37 ans, avec qui le contact avait été perdu durant une trentaine de minutes, a été retrouvé brûlé au visage et déclaré mort à son arrivée à l'hôpital, a indiqué le directeur des pompiers.

Les pompiers ne peuvent pas entrer dans les immeubles

Plus de 900 personnes ont été accueillies dans des abris provisoires, où des volontaires apportaient soutien moral et couvertures. Des gens y sont arrivés toute la nuit pour signaler la disparition de membres de leur famille, avec lesquels ils ont perdu contact. Certains étaient assis, hébétés, fixant les écrans de leurs téléphones portables, espérant des nouvelles de leurs proches.

Des policiers sur place ont indiqué à l'AFP ne pas savoir si des gens étaient toujours à l'intérieur, ajoutant que «les pompiers ne peuvent pas entrer» dans les immeubles en feu.

Les pompiers ont continué toute la nuit à lutter contre l'incendie, qui ne montre aucun signe d'affaiblissement. «La température sur les lieux est très élevée et il y a des étages où nous n'avons pas pu atteindre les personnes qui ont demandé de l'aide, mais nous allons continuer d'essayer», a assuré Derek Armstrong Chan, directeur adjoint du service de lutte anti-incendies.

Le chef de l'exécutif de Hong Kong, John Lee, s'est dit «profondément attristé» par l'incident et a assuré que tous les services gouvernementaux apportaient leur aide aux résidents touchés par l'incendie. Il a promis une enquête sur les causes de l'incendie.