Affaire Lina: la police sur la piste d'un homme à bord d'une Clio grise

L'enquête pour retrouver l'adolescente disparue le 23 septembre dernier dans le Bas-Rhin se poursuit. Les policiers sont à la recherche d'informations au sujet d'un homme d'une vingtaine d'années roulant dans une Renault Clio. Ils ont lancé des appels à témoins auprès d'élèves fréquentant le collège de Lina.

La police serait-elle sur une piste, plus de quatre mois après la disparition de Lina en Alsace? Les enquêteurs se pencheraient en tout cas sur l'identité d'un potentiel suspect, un homme d'environ 20 ans, qui aurait fréquenté une aire de jeux en septembre 2023 dans la région où vit la famille de l'adolescente.

Des parents d'élèves fréquentant le même collège que la jeune fille de 15 ans, à La Broque dans le Bas-Rhin, ont reçu des mails des gendarmes en début de semaine. Il s'agit d'appels à témoins.

«Pouvez-vous demander [à votre fille] si (...) elle a déjà discuté/rencontré un homme d'environ 20 ans, dans une aire de jeux, courant septembre 2023»

Les enquêteurs précisent, dans leur première communication aux parents, que le jeune homme serait arrivé sur cette aire de jeux puis serait reparti «à bord d’une Renault Clio grise». Un modèle de voiture qui intéressait déjà la police au début de l'enquête suite au témoignage d'un homme du village de Lina. Les propos de cet habitant avaient conduit les enquêteurs à cibler plusieurs Renault Clio de couleur foncée, sans succès.

Dans un second mail, les gendarmes ont indiqué rechercher des témoignages de jeunes filles qui ont débuté leur scolarité cette année au sein du collège de la Broque. Ils ont également demandé les pseudonymes des comptes Snapchat des collégiennes.

Du nouveau dans l' enquête ?

Les investigations, qui semblent piétiner depuis des mois, seraient-elles en train de s'accélérer? Il y a quelques jours, on apprenait notamment que Lina avait déposé plainte pour viol contre deux hommes majeurs un an et demi avant sa disparition, et que sa moto avait été volée chez elle quelques semaines avant sa disparition, la forçant désormais à faire le chemin à pied jusqu'à la gare.

Pour rappel, Lina a disparu le samedi matin du 23 septembre 2023 sur la route qu'elle avait l'habitude d'emprunter entre son domicile à Plaine et la gare de Saint-Blaise-la-Roche, un trajet d'environ trois kilomètres.

L'adolescente devait prendre le train pour rejoindre Tao, son petit-ami de 19 ans, à Strasbourg. Avant d'arriver à la gare, son téléphone a cessé de borner. Malgré les battues citoyennes, l'utilisation de chiens Saint-Hubert à l'odorat développé, le sondage de points d'eau et les recherches entreprises par les gendarmes, les proches de la jeune Alsacienne sont toujours sans nouvelles d'elle, quatre mois après sa disparition.

