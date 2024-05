«Nazi sans prépuce»: Guillaume Meurice suspendu par Radio France

En cause, un sketch du 29 octobre 2023 dans lequel il suggérait pour Halloween un «déguisement» de Benjamin Netanyahu «sorte de nazi mais sans prépuce». Ces propos avaient suscité une vive polémique dans le contexte de la guerre entre Israël et le Hamas.

«Dans l'attente de cet entretien préalable, il est suspendu de l'antenne» mais conserve sa rémunération, a indiqué Radio France, sans «présager» de l'issue de l'entretien ni en dévoiler la cause.

Des élus français enquêteront sur les violences sexistes dans le showbiz

L'Assemblée nationale a approuvé à l'unanimité jeudi la création d'une commission d'enquête chargée d'étudier les «abus et violences» dont sont victimes les mineurs et les majeurs dans les secteurs du cinéma, de l'audiovisuel, du spectacle vivant, de la mode et de la publicité.