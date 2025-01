Un premier cas du nouveau variant de Mpox identifié en France

Un premier cas du nouveau variant de Mpox a été identifié en Bretagne, indique lundi soir le ministère de la Santé dans un communiqué.



«Le ministère du Travail, de la Santé» a été informé «d'un premier cas humain de Mpox de clade 1b sur le territoire national, en Bretagne. Les mesures de gestion recommandées ont été mises en place», détaille le communiqué des autorités, confirmant une information du quotidien régional Ouest-France.

Deux épidémies concomitantes sévissent, l'une provoquée par le clade 1 en Afrique centrale, touchant surtout des enfants, et une autre par le nouveau variant, le clade 1b, qui frappe des adultes dans une autre région, dans l'Est de la RDC, et dans les pays limitrophes. Une première contamination par le nouveau variant du virus mpox avait été détectée fin décembre en Belgique.

Longtemps circonscrite en Afrique

On a longtemps connu cette maladie sous le nom de «variole du singe», car elle est causée par un virus proche de la variole. Le mpox se caractérise par des lésions cutanées, comme des pustules, une forte fièvre et des douleurs musculaires.

Identifiée pour la première fois en République démocratique du Congo en 1970, la maladie est longtemps restée circonscrite à une dizaine de pays africains. Mais, en 2022, elle a commencé à s'étendre dans le reste du monde, notamment des pays développés où le virus n'avait jamais circulé.

