La police a été appelée pour des personnes exhibant un drapeau palestinien de quatre mètres sur trois sur l'édifice emblématique de la capitale française Keystone

Des militants déploient un drapeau palestinien sur la tour Eiffel

Un drapeau palestinien a été déployé vendredi au premier étage de la tour Eiffel par des militants du mouvement Extinction Rebellion. Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue, selon une source policière.

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Six personnes ont été interpellées et placées en garde à vue vendredi à Paris après avoir déployé un drapeau palestinien au premier étage de la tour Eiffel, a appris samedi l'AFP de source policière.

Peu avant 17h00 vendredi, la police a été appelée pour des personnes exhibant un drapeau palestinien de quatre mètres sur trois sur l'édifice emblématique de la capitale française, après être montés sur le toit du restaurant «Madame» du 1er étage de la tour.

Cette action, revendiquée par le mouvement écologiste Extinction Rebellion, visait à commémorer la Nakba, «catastrophe» en arabe, période au cours de laquelle environ 760 000 Arabes de Palestine ont fui ou ont été chassés de chez eux lors de la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Les militants d'Extinction Rebellion ont été interpellés pour «intrusion non autorisée dans un site classé et mise en danger de la vie d'autrui», a-t-on ajouté de source policière.

La députée européenne LFI Rima Hassan leur a apporté son soutien sur X. «Hidalgo (l'ex-maire de Paris, ndlr) n'a pas eu de GAV (garde à vue, ndlr) pour avoir éclairé la tour Eiffel aux couleurs du drapeau israélien», a-t-elle écrit.

La branche armée du Hamas, les Brigades Ezzedine Al-Qassam, a mené l'attaque du 7 octobre 2023 contre des localités du sud d'Israël, qui a fait 1221 morts selon les autorités israéliennes. Elle avait également enlevé 251 otages, emmenés à Gaza.

La campagne militaire de représailles menée par Israël a dévasté la bande de Gaza et fait des dizaines de milliers de morts.

Une trêve est entrée en vigueur le 10 octobre 2025 dans le territoire, dont une partie est contrôlée par le Hamas et l'autre par l'armée israélienne. (tib/ats)