L'acteur s'est montré très ému à Cannes. Keystone

«C'est mieux qu'un Oscar»: John Travolta ému à Cannes

De Grease à Pulp Fiction, John Travolta a reçu vendredi une Palme d’or d’honneur surprise à Cannes. Ému, l’acteur de 72 ans est aussi venu présenter son tout premier film comme réalisateur, Vol de nuit pour Los Angeles.

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Etoile planétaire des années 70 avec Grease avant de revenir briller dans Pulp Fiction, l'acteur John Travolta a encore ravivé sa légende vendredi en recevant une Palme d'or d'honneur surprise à Cannes, où il est venu présenter son premier film comme réalisateur.

«Les films que j'ai préférés dans ma vie ont toujours été les lauréats de la Palme d'or. Je n'arrive pas à y croire, c'est au-delà d'un Oscar» John Travolta

Le comédien de 72 ans a reçu, visiblement ému, la distinction des mains du délégué général du festival Thierry Frémaux.

Joli béret, John. Tu viens de binge watch Emily in Paris, c'est ça? Keystone

La Croisette occupera définitivement une place à part dans la carrière de l'inoubliable Tony Manero de La Fièvre du samedi soir (1977). Après un long trou d'air, c'est à Cannes que John Travolta connaîtra un second souffle dans Pulp Fiction, Palme d'or 1994.

Un premier film diffusé cette année

En recevant sa Palme d'or d'honneur, il s'est également rappelé de son émotion quand il avait appris que son premier film comme réalisateur, Vol de nuit pour Los Angeles, était sélectionné à Cannes Première, une section parallèle du festival.

«Je n'avais aucun espoir que mon film serait accepté», a-t-il dit, assurant avoir «pleuré comme un bébé» quand Thierry Frémaux lui a annoncé en novembre dernier qu'il serait projeté à Cannes. Sur scène, il lancé au délégué général du festival:

«Tu es, selon moi, la personne qui a le plus de discernement de toute l'industrie du cinéma» John Travolta

Ce premier film, qui suit les aventures aériennes d'un petit garçon en route pour Los Angeles aux côtés de sa mère actrice, représente «les fondations de ma vie», a-t-il ajouté. «Tous ceux qui sont dans le film sont assis dans la salle aujourd'hui, c'est ma famille. Et c'est grâce à ces gens que ce film existe et que j'existe en tant qu'artiste», a expliqué ce passionné d'aviation qui compte plus de 9000 heures de vol comme pilote.

Il décolle avec «La fièvre du samedi soir»

Né en 1954 dans le New Jersey, fils d'un propriétaire de magasin de pneus italo-américain et d'une mère d'origine irlandaise, John Travolta se destine très tôt à une carrière d'artiste. À 16 ans, il quitte l'école et s'installe à New York pour y débuter comme acteur et danseur. Deux ans plus tard, il décroche son premier rôle à Broadway, dans la comédie-musicale Grease.

Mais c'est Hollywood qui lui offre une reconnaissance internationale à seulement 23 ans, avec la sortie de La Fièvre du samedi soir (1977) qui contribue à transformer le disco en phénomène de masse. John Travolta décroche un Golden Globe et l'adaptation sur grand écran de Grease renforcera encore son aura de sex-symbol. Il déclarait en 2018:

«Ce film a changé ma vie et reste un cadeau éternel» John Travolta

La suite est pourtant plus compliquée. Les années 1980 le voient enchainer les échecs commerciaux et critiques. La comédie romantique Allô maman, ici bébé (1989) lui permet de retrouver le succès.

Mais c'est en 1994 qu'il vit une véritable renaissance avec Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Son rôle de Vincent Vega le remet sur le devant de la scène et son twist dansé avec Uma Thurman devient mythique.

«Après 'Pulp Fiction', je n'avais qu'à choisir les films que je voulais faire» John Travolta

Il décroche un nouveau Golden Globe en 1995 pour Get Shorty et donne la réplique à Nicolas Cage dans Volte-face (1997) de John Woo, pour un duel mythique entre deux des plus grandes stars de l'époque.

Non, sérieusement, ce béret, ça ne va pas, John. Keystone

Pas épargné par les drames

Sa vie n'a pas été épargnée par les drames puisqu'en 2009, son fils qui souffrait de crises épileptiques depuis l'enfance meurt à 16 ans. Sa femme Kelly Preston est également décédée d'un cancer du sein en 2020.

Membre éminent de l'église de scientologie, il a aussi longtemps été actif dans la défense du culte au côté de Tom Cruise.

(ats/acu)