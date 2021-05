Vous ne savez pas cuisiner? Eux non plus

Des internautes proposent des recettes invraisemblables et heureusement, c'est juste pour rigoler. Voici nos préférées pour bien s'ouvrir l'appétit (courage).

Quand certains voient le côté peu pratique des ongles façon Edward aux mains d'argent, d'autres en font une plus-value. Cette utilisatrice, qui cuisine pour son amoureux, emploie donc les spatules qu'elle a au bout des doigts pour tartiner, enfoncer et même retourner sa création à même la poêle sans se brûler. Malin et mignon!

Quand on aime les spaghetti, la viande hachée, la cuisson au four et les bonbons, pourquoi choisir? Cette brillante cuisinière propose un plat original: les Getti …