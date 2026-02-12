Des corps de nourrissons découverts dans un congélateur français

faible pluie
Des corps de bébés découverts dans un congélateur français

Après la découverte de deux nouveau-nés morts dans un domicile d’Aillevillers, la mère a été arrêtée en région parisienne dans la nuit de mercredi.
12.02.2026, 15:0712.02.2026, 15:07

Une femme d'une cinquantaine d'années, suspectée d'un double infanticide en Bourgogne après la découverte de deux corps de nourrissons, a été interpellée mercredi à Boulogne-Billancourt, a appris l'AFP de sources proches du dossier.

D'après une première source, un homme a contacté mardi la gendarmerie après la découverte du corps d'un nouveau-né dans un congélateur de son domicile à Aillevillers-et-Lyaumont, en Haute-Saône. Sur place, les gendarmes ont alors découvert le corps d'un second nourrisson.

Deux corps de nourrissons ont été retrouvés dans un congélateur en Haute-Saône. La mère, suspectée de double infanticide, a été interpellée à Boulogne-Billancourt.
Un homme a alerté la gendarmerie après une macabre découverte en Haute-Saône.Image: Shutterstock

Selon les premiers éléments de l'enquête, les soupçons se portent sur la mère, qui a quitté le domicile sans prévenir. Elle a été interpellée mercredi, vers 1 heure à Boulogne-Billancourt, en région parisienne. Selon une autre source, c'est là que vivrait un des fils de cette femme.

Celle-ci serait déjà mère de neuf enfants au total, issus de deux unions. L'enquête est menée en co-saisine par la Brigade de recherches de Lure et la Section de recherches de Besançon. (jah/ats)

