Cette ville suisse accueillera les prochaines négociations sur l'Ukraine

Genève accueillera les prochaines négociations sur l'Ukraine

Russie Ukraine Genève
Les prochaines négociations sur la fin de la guerre en Ukraine auront lieu en Suisse (image d'illustration). Getty/canva

Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève, a annoncé vendredi le Kremlin.
13.02.2026, 13:2613.02.2026, 13:30

«Le prochain cycle de négociations (...) aura lieu le 17 et 18 février à Genève, également au format tripartite entre la Russie, les Etats-Unis et l'Ukraine», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence Ria Novosti, précisant que le négociateur Vladimir Medinski dirigera la délégation russe.

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que les Etats-Unis avaient proposé d'organiser la semaine prochaine, à Miami, un troisième cycle de pourparlers directs entre Kiev et Moscou, après deux rencontres cette année à Abou Dhabi.

L'Ukraine se prépare à perdre ses «forteresses» et change de stratégie

Suite d'Abu Dhabi

Selon le président ukrainien, Kiev a «immédiatement» accepté cette réunion en Floride. «Ce n'est pas important pour nous si la rencontre à lieu à Miami ou Abou Dhabi. Le principal est qu'il y ait des résultats», a-t-il poursuivi.

Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations à Abou Dhabi sur une cessation des hostilités, alors que se poursuivent les bombardements russes meurtriers et dévastateurs pour le réseau énergétique ukrainien. (sda/ats/afp)

L’article