Cette ville suisse accueillera les prochaines négociations sur l'Ukraine

Le prochain cycle de négociations entre Moscou, Kiev et Washington pour tenter de trouver une issue diplomatique à la guerre en Ukraine se tiendra mardi et mercredi prochains à Genève, a annoncé vendredi le Kremlin.

«Le prochain cycle de négociations (...) aura lieu le 17 et 18 février à Genève, également au format tripartite entre la Russie, les Etats-Unis et l'Ukraine», a déclaré le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, à l'agence Ria Novosti, précisant que le négociateur Vladimir Medinski dirigera la délégation russe.

Mercredi, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que les Etats-Unis avaient proposé d'organiser la semaine prochaine, à Miami, un troisième cycle de pourparlers directs entre Kiev et Moscou, après deux rencontres cette année à Abou Dhabi.

Suite d' Abu Dhabi

Selon le président ukrainien, Kiev a «immédiatement» accepté cette réunion en Floride. «Ce n'est pas important pour nous si la rencontre à lieu à Miami ou Abou Dhabi. Le principal est qu'il y ait des résultats», a-t-il poursuivi.

Russes, Ukrainiens et Américains ont tenu ces dernières semaines deux cycles de négociations à Abou Dhabi sur une cessation des hostilités, alors que se poursuivent les bombardements russes meurtriers et dévastateurs pour le réseau énergétique ukrainien. (sda/ats/afp)