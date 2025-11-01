La justice saisit Shein pour des poupées pédopornographiques
La Répression des fraudes a signalé à la justice la commercialisation par Shein de poupées sexuelles d’apparence enfantine. Le géant chinois de la mode en ligne affirme avoir retiré ces produits de sa plateforme.
Régulièrement dénoncé pour promouvoir la mode ultra-éphémère, Shein a été signalé à la justice française pour la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Celles-ci ont été retirées de sa plateforme selon le géant de l'e-commerce asiatique.
Quelques jours avant l'ouverture par Shein de son premier magasin physique pérenne à Paris, la Répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir signalé à la justice la vente de «poupées sexuelles d'apparence enfantine» après avoir constaté leur présence sur le site d'e-commerce.
«Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus»
Les faits ont été signalés «immédiatement» au procureur de la République, ainsi qu'au régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom. (tib/ats)
L'actu internationale jour et nuit
«Cette victoire de Javier Milei a permis sa survie politique»
de Alexandre Cudré
Un étrange scandale sexuel secoue le Danemark
de Niels Anner, copenhague
La «dame de fer» japonaise intrigue la jeunesse
de Lea Maurer
Trump a détruit les bureaux de sa femme et ne compte pas s'arrêter là
de Renzo Ruf, Washington