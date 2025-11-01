faible pluie12°
La justice saisit Shein pour des poupées pédopornographiques

La Répression des fraudes a signalé à la justice la commercialisation par Shein de poupées sexuelles d’apparence enfantine. Le géant chinois de la mode en ligne affirme avoir retiré ces produits de sa plateforme.
01.11.2025, 22:2101.11.2025, 22:21

Régulièrement dénoncé pour promouvoir la mode ultra-éphémère, Shein a été signalé à la justice française pour la commercialisation de poupées sexuelles à caractère pédopornographique. Celles-ci ont été retirées de sa plateforme selon le géant de l'e-commerce asiatique.

On sait quand Shein va ouvrir son premier magasin permanent

Quelques jours avant l'ouverture par Shein de son premier magasin physique pérenne à Paris, la Répression des fraudes (DGCCRF) a annoncé samedi avoir signalé à la justice la vente de «poupées sexuelles d'apparence enfantine» après avoir constaté leur présence sur le site d'e-commerce.

«Leur description et leur catégorisation sur le site permettent difficilement de douter du caractère pédopornographique des contenus»
Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes dans un communiqué

Les faits ont été signalés «immédiatement» au procureur de la République, ainsi qu'au régulateur de la communication audiovisuelle et numérique, l'Arcom. (tib/ats)

