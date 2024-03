Plusieurs vastes opérations anti-drogue lancées lundi en France

«Place nette XXL»: la France lance une méga-opération de police

Marseille, le 19 mars 2024. Image: www.imago-images.de

Le ministre français de l'Intérieur, Gérald Darmanin, a annoncé le lancement de nouvelles opérations contre le trafic de drogue, appelées «Place nette XXL».

Plusieurs nouvelles vastes opérations contre le trafic de drogue, baptisées «Place nette XXL», ont été lancées en France lundi, a annoncé le ministre français de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Ces opérations interviennent après celle lancée le 19 mars dans la deuxième ville française, Marseille, par le président Emmanuel Macron qui s'était rendu sur place.

Macron avait alors promis qu'une dizaine d'opérations de ce type auraient lieu dans le pays dans les prochaines semaines. «C'est une opération sans précédent que nous avons lancée, pour porter un coup d'arrêt aux trafics de drogues, assurer l'ordre républicain», avait expliqué le chef de l'Etat.

Au total, «trois» nouvelles opérations d'envergure de ce type vont être lancées lundi, dont une à Dijon, dans le centre-est de la France, selon une source policière à l'AFP. Une autre le sera à Lille, dans le nord du pays où Darmanin va effectuer un déplacement.

Coups de filet à Marseille

Quelque 900 policiers, gendarmes et douaniers, avaient été mobilisés au premier jour de l'opération à Marseille et dans le département des Bouches-du-Rhône, selon la préfecture. Trois jours après le lancement de l'opération, 22 kilos de stupéfiants avaient été saisis, 71 personnes placées en garde à vue, plus de 385 000 euros en liquide ou en avoirs et quatre armes saisies.

La guerre de territoires pour le contrôle des juteux points de deal a ensanglanté la ville méditerranéenne comme jamais en 2023, avec 49 personnes tuées dans des «narchomicides», dont quatre victimes collatérales.

Outre la grande opération de pilonnage, plusieurs coups de filet ont eu lieu récemment au sein des deux principaux gangs de Marseille, DZ Mafia et Yoda. Félix Bingui, 33 ans, alias «le chat», le chef présumé du clan Yoda, a ainsi été interpellé au Maroc début mars.

Les magistrats de Marseille avaient tiré la sonnette d'alarme début mars face à la puissance du narcotrafic. «Je crains que nous soyons en train de perdre la guerre contre les trafiquants à Marseille», s'était inquiétée Isabelle Couderc, juge d'instruction chargée de la criminalité organisée au tribunal judiciaire de la ville, le 5 mars, devant une commission sénatoriale d'enquête dédiée à la lutte contre le trafic de drogues en France. (jah/ats)