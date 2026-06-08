Deux jets de combat de l'armée de l'air française (illustration). Keystone

Des chasseurs français ont abattu un drone en Lettonie

Des avions français ont abattu un drone ayant pénétré dans l'espace aérien letton, ont fait savoir les autorités de l'Etat balte. On ignore l'origine de l'engin.

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Des chasseurs français de l'Otan stationnés dans les pays baltes ont abattu un drone en Lettonie, a déclaré lundi la ministre lettone des Affaires étrangères, Baiba Braze.

«Merci à nos alliés français d'avoir abattu le drone qui a pénétré dans l'espace aérien letton!» Baiba Braze

L'armée lettone a indiqué dans un communiqué qu«'un aéronef sans pilote étranger avait pénétré dans l'espace aérien letton à la suite de la guerre électronique russe», sans révéler l'origine du drone.

Les deux avions français «ont décollé de la base aérienne de Siauliai», dans le nord de la Lituanie, avant d'abattre le drone vers 10h00 locales (11h00 en Suisse), a indiqué pour sa part Gintautas Ciunis, porte-parole de l'armée lituanienne.

Chutes de drones

Le 19 mai, un chasseur de l'Otan avait abattu dans l'espace aérien de l'Estonie un drone ukrainien, première interception d'un drone étranger dans le ciel d'un Etat balte par la police de l'air de l'Otan depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie en 2022.

Les Etats baltes, ex-républiques soviétiques partageant une longue frontière avec la Russie, enregistrent depuis plusieurs semaines un nombre croissant d'intrusions et de chutes de drones sur leurs territoires.

Selon les Européens, la Russie fait dévier délibérément de leur trajectoire des drones ukrainiens destinés à frapper des installations industrielles et des terminaux pétroliers dans la région de Saint-Pétersbourg, située sur le golfe de Finlande.

Ces incidents ont mis au jour les carences des défenses aériennes des pays baltes, impuissantes à neutraliser un drone errant avant sa chute sur leur territoire. (afp/asi)