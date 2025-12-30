Un grillage barbelé sépare maintenant la Lettonie de la Russie. Image: dr

La Lettonie a fini de se barricader

La frontière entre la Russie et l'Otan s'est renforcée grâce à un mur barbelé de 280 kilomètres de long, érigé par la Lettonie.

La Lettonie a définitivement sécurisé sa frontière orientale avec la Russie en y installant un grillage. Selon l’administration lettone, les derniers tronçons ont été officiellement achevés. Une vidéo montre une clôture de protection renforcée de barbelés, longée par des chemins de patrouille aménagés sur la bande frontalière.

Cela signifie qu’une barrière continue s’étend désormais sur environ 280 kilomètres, a indiqué l’autorité de ce pays balte membre de l’Union européenne et de l’Otan, depuis Riga.

Renforcer la protection de la frontière orientale de l’UE

Le ministre de l’Intérieur, Rihards Kozlovskis, a qualifié cette infrastructure de «contribution majeure à la sécurité de la population lettone et de notre pays». Il a également fait référence à la clôture le long de la frontière lettone avec la Biélorussie, achevé à l’été 2024.

D’ici à la fin de l’année 2026, d’autres infrastructures frontalières ainsi que des systèmes de surveillance modernes doivent encore être installés le long des frontières avec les deux Etats voisins. Le ministre de l’Intérieur résume:

«Notre objectif principal est de mettre en place la protection frontalière la plus moderne possible sur la frontière orientale de l’Union européenne.»

Une protection contre d’éventuelles attaques

Il y a plusieurs années déjà, la Lettonie avait commencé à sécuriser ses frontières terrestres avec la Russie et la Biélorussie à l’aide de clôtures. L’une des raisons majeures est la guerre que mène par la Russie en Ukraine, que le gouvernement de Riga considère comme une menace directe pour sa sécurité nationale.

La Lettonie, comme l’Estonie et la Lituanie, compte également protéger ses frontières avec la Russie et la Biélorussie à l’aide d’obstacles antichars et de blocs de béton, afin de parer à d’éventuelles attaques.

