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Renault va produire en masse un drone explosif en France

Renault va produire en masse un drone explosif en France

Le constructeur automobile poursuit son incursion dans le secteur de la défense. Dès 2027, il proposera le drone Toutatis. L’objectif: créer une filière française capable de produire ce type d’armement à grande échelle.
16.06.2026, 17:3516.06.2026, 17:35

Le constructeur automobile français Renault et le groupe de défense français Thales annoncent un partenariat pour développer et industrialiser en France la production du drone explosif Toutatis de Thales, avec un objectif de 1000 unités par mois dès 2027.

Le but est de créer une filière française souveraine, capable de produire à grande échelle ce type d'armement, devenu essentiel dans les conflits actuels, indiquent les deux entreprises dans un communiqué commun.

Renault apportera ses processus de production de masse dans des délais courts, tandis que Thales fournira la technologie militaire, dont les munitions téléopérées et les liaisons sécurisées.

Détruire un véhicule blindé

Le PDG du groupe de défense, Patrice Caine, explique au salon Eurosatory:

«On s'est dit que si on voulait produire en quantité importante, rapidement, probablement des industriels étaient mieux placés que Thales», a expliqué le PDG du groupe de défense, Patrice Caine, au salon Eurosatory. «On s'est assez rapidement tourné vers le groupe Renault», car les deux entreprises sont «parfaitement complémentaires», a-t-il ajouté.

«Renault apporte la capacité de faire des objets disruptifs, à des coûts» meilleurs que ceux «d'un industriel de défense, et de fabriquer à grande échelle», a déclaré le directeur général du constructeur automobile, François Provost.

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Le drone Toutatis, jusqu'ici prototype de Thales, peut être transporté par un soldat ou déployé depuis des véhicules, avions ou navires. Résistant au brouillage électronique, il peut détruire des véhicules blindés et fonctionner en essaim avec d'autres drones, la décision finale de tir restant sous contrôle humain, selon Thales.

Nouvelle incursion de Renault dans la défense

Les deux groupes avaient présenté lundi à Eurosatory le véhicule tactique 4 Troop, qui sera construit à partir de véhicules Renault de série équipés des technologies Thales. Le 4 Troop va intégrer des drones, capteurs et communications sécurisées pour pouvoir servir de poste de commandement mobile.

C'est une nouvelle incursion de Renault dans la défense, après l'annonce avec l'entreprise Turgis Gaillard du projet Chorus. Grand drone pouvant transporter une importante charge explosive, Chorus sera fabriqué dans l'usine Renault du Mans dès cette année.

Selon Le Parisien, la Direction générale de l'armement (DGA) a déjà passé pour ces drones une commande ferme de 90 millions d'euros, chiffre que Renault n'a pas confirmé.

Le constructeur automobile aurait aussi conclu, selon la presse, un accord avec le groupe Arquus, filiale du belge John Cockerill, pour développer un drone militaire terrestre de la taille d'une petite citadine dérivée de la gamme Dacia.

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Renault n'a pas confirmé ce projet. Le groupe belge a précisé lundi qu'un partenariat ans ce domaine serait annoncé «plus tard» et confirmé qu'il concernait un partenaire automobile, sans en citer le nom. (ag/ats)

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