Affaire Nahel: ce Français est menacé de mort à cause de son nom

«Je porte le même nom que le policier de Nanterre. Sauf que c'est moi qui reçois les messages: on menace de me mettre une balle, de m'égorger, de tuer nos enfants pour savoir ce que la mère de Nahel a ressenti. C'est ultra-violent, et ça fait peur.»

