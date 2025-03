Ce braqueur français a eu très peur d’une table

Vidéo: watson

Oui, c'est une table

En France, un buraliste a fait fuir un braqueur armé avec une table de bistrot. Son courageux geste a été capturé par les caméras de surveillance.

Plus de «International»

«C'est un effet de survie»: un buraliste dans la Drôme a brandi une table de bistrot pour faire fuir un braqueur armé qui venait de faire feu dans son tabac, une séquence filmée par une camera de vidéosurveillance.

Vendredi peu après 18H30, un individu cagoulé et armé d'un fusil de chasse fait irruption dans le bar-tabac «L'Homme d'Armes» à Savasse, petite commune située près de Montélimar.

«Il a dit "caisse, caisse, caisse"», raconte le propriétaire du commerce, Michel Vettovalli, 62 ans, confirmant une information du Dauphiné Libéré.

«C'est un effet de surprise, après c'est un effet de survie quand on voit qu'on se fait agresser»

L'attaque avortée ne dure que 12 secondes selon les images de la vidéosurveillance que l'AFP s'est procurée.

Et en parlant de table 👇 On a grillé toute la presse romande sur le nouveau conseiller fédéral

Il a fui à scooter avec un complice

L'agresseur fait feu sur le comptoir, le buraliste se protège sur le côté puis saisit une table de bistrot «comme bouclier» et s'avance franchement vers l'homme armé qui fait alors demi-tour et quitte le tabac en courant. Dehors il rejoint un complice à scooter et les deux prennent la fuite.

«Après je me suis dit, non, son collègue est peut-être armé aussi. J'ai déjà échappé au pire. Je suis vite rentré dans mon établissement, et j'ai baissé les rideaux», poursuit le Drômois, dont le commerce a déjà été cambriolé deux fois «en pleine nuit» ces dernières années.

«Un quart d'heure avant c'était mon épouse (...) La plus belle chance que j'ai eue, c'est qu'elle n'y était pas», souligne t-il. (jzs/afp)