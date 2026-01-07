La voiture dans laquelle la femme a été tuée. Keystone

Un policier de l'immigration abat une femme aux Etats-Unis

Un agent de l'ICE a tué une femme lors d'une opération à Minneapolis. Les autorités fédérales ont évoqué un «acte de terrorisme intérieur», une version contestée par le maire démocrate de la ville.

Un policier américain de l'immigration a abattu une femme ayant tenté de le percuter, lui et ses collègues, avec son véhicule lors d'une opération à Minneapolis, dans le nord du pays, a affirmé mercredi le ministère de la Sécurité intérieure.

Alors que des agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) menaient «des opérations ciblées à Minneapolis, des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et l'une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer – un acte de terrorisme intérieur», écrit le ministère dans un communiqué.

«Un agent de l'ICE, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public, a tiré des coups de feu en état de légitime défense», poursuit le ministère. Il a touché la femme, qui est décédée des suites de ses blessures.

Dans une vidéo circulant sur BlueSky, non-authentifiée par l'AFP, on voit des agents des forces de l'ordre se diriger vers un véhicule SUV en train de manoeuvrer. Puis le véhicule semble commencer à s'éloigner, lorsque retentissent aussitôt des coups de feu. La voiture va alors percuter une autre, garée quelques mètres plus loin.

«Cassez-vous de Minneapolis»

S'exprimant lors d'un point de presse, le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, s'appuyant notamment sur cette vidéo, a qualifié de «conneries» la version de la police de l'immigration. «Nous redoutions ce moment depuis le début de la présence de l'ICE» dans la ville , a-t-il poursuivi, précisant avoir «un message pour l'ICE: cassez-vous de Minneapolis!».

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a qualifié de «propagande» la justification du gouvernement américain.

«L'Etat (du Minnesota) veillera à ce qu'une enquête complète, équitable et rapide soit menée afin de garantir que les responsabilités soient établies et que justice soit rendue», a-t-il dit sur X, se basant notamment sur des images vidéo contredisant selon lui le gouvernement.

Les opérations de contrôles menées par la police de l'immigration depuis des mois à travers les Etats-Unis pour renforcer les mesures d'expulsion de sans-papier provoquent régulièrement des mobilisations de personnes opposées à cette politique migratoire, qui tentent parfois d'empêcher les opérations de la police. (ats)