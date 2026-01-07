faible neige-4°
Un policier de l'immigration abat une femme aux Etats-Unis

La voiture dans laquelle la femme a été tuée.Keystone

Un agent de l'ICE a tué une femme lors d'une opération à Minneapolis. Les autorités fédérales ont évoqué un «acte de terrorisme intérieur», une version contestée par le maire démocrate de la ville.
07.01.2026, 20:0507.01.2026, 21:34

Un policier américain de l'immigration a abattu une femme ayant tenté de le percuter, lui et ses collègues, avec son véhicule lors d'une opération à Minneapolis, dans le nord du pays, a affirmé mercredi le ministère de la Sécurité intérieure.

Alors que des agents de la police fédérale de l'immigration (ICE) menaient «des opérations ciblées à Minneapolis, des émeutiers ont commencé à bloquer les agents et l'une de ces émeutières violentes a transformé son véhicule en arme, tentant de renverser nos forces de l'ordre dans l'intention de les tuer – un acte de terrorisme intérieur», écrit le ministère dans un communiqué.

Trump annonce retirer la Garde nationale dans plusieurs villes

«Un agent de l'ICE, craignant pour sa vie, pour celle de ses collègues et pour la sécurité du public, a tiré des coups de feu en état de légitime défense», poursuit le ministère. Il a touché la femme, qui est décédée des suites de ses blessures.

Dans une vidéo circulant sur BlueSky, non-authentifiée par l'AFP, on voit des agents des forces de l'ordre se diriger vers un véhicule SUV en train de manoeuvrer. Puis le véhicule semble commencer à s'éloigner, lorsque retentissent aussitôt des coups de feu. La voiture va alors percuter une autre, garée quelques mètres plus loin.

«Cassez-vous de Minneapolis»

S'exprimant lors d'un point de presse, le maire démocrate de Minneapolis, Jacob Frey, s'appuyant notamment sur cette vidéo, a qualifié de «conneries» la version de la police de l'immigration. «Nous redoutions ce moment depuis le début de la présence de l'ICE» dans la ville , a-t-il poursuivi, précisant avoir «un message pour l'ICE: cassez-vous de Minneapolis!».

Le gouverneur démocrate du Minnesota, Tim Walz, a qualifié de «propagande» la justification du gouvernement américain.

«L'Etat (du Minnesota) veillera à ce qu'une enquête complète, équitable et rapide soit menée afin de garantir que les responsabilités soient établies et que justice soit rendue», a-t-il dit sur X, se basant notamment sur des images vidéo contredisant selon lui le gouvernement.

Les opérations de contrôles menées par la police de l'immigration depuis des mois à travers les Etats-Unis pour renforcer les mesures d'expulsion de sans-papier provoquent régulièrement des mobilisations de personnes opposées à cette politique migratoire, qui tentent parfois d'empêcher les opérations de la police. (ats)

