«Il y avait du verre partout»: sur les traces du braquage au Locle

Il fait un temps de chien dans les montagnes neuchâteloises, le ciel est gris comme la route, ce qui n'empêche pas Bernard, un vieux monsieur vêtu d’un anorak et d’un pantalon aux motifs de camouflage, de faire sa marche quotidienne. Venant d’un des immeubles modestes collés aux entreprises de la zone industrielle, il passe devant celle cambriolée plus tôt dans la journée.

«Depuis 28 ans que je suis dans ce restaurant, je n’ai jamais été cambriolé», se réjouit notre hôte. Pas loin, une station-service n’a pas eu cette chance. «Elle n’est plus là», précise-t-il. Ailleurs, c’était un bancomat. Et en avril dernier, au Locle toujours, une autre entreprise horlogère, dont le nom n’a pas été divulgué, est passée à la casserole, sans qu’il y ait de blessé.

Le midi, le patron du Ranch, une déco tout en poutres sombres et large cheminée surmontée d'une photo d'une grande et belle mosquée d'Istanbul, a nourri des employés de Werthanor ayant chez lui ses habitudes. La boîte est juste à côté. Ce jeudi, trois menus allant de 17,50 à 22, 50 étaient au choix, dont un rosbeef au feu de bois, sauce tartare frites à 20,50.

«C'est dévastateur»: la Corée du Sud récupérera une marque suisse

Autrefois amis, les deux principaux actionnaires de Scott sont aujourd’hui au cœur d’un conflit acharné. Après une querelle qui a profondément divisé l’entreprise, le tribunal arbitral de la Chambre de commerce internationale, basé à Paris, a finalement tranché.

Un conflit sans issue et sans concession. Autrefois partenaires de premier plan, Beat Zaugg, patron de longue date, et le fabricant sud-coréen de vêtements d’extérieur Youngone sont désormais en guerre ouverte. Depuis trois ans, ces deux principaux actionnaires de la marque suisse Scott s’affrontent devant les tribunaux du monde entier, multipliant les plaintes. En jeu: des divergences culturelles, des blessures profondes — et surtout l'entreprise elle-même, qui gère depuis Givisiez, dans le canton de Fribourg, son activité mondiale de vélos, skis et autres articles de sport.