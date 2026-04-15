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Un Picasso pour 100 euros: on sait qui a gagné la tombola

Peri Cochin, right, founder of &quot;1 Picasso for 100 euros,&quot; speaks next to the painting &#039;Head of a Woman&#039; by Pablo Picasso, painted in 1941, during the raffle draw at Christie&#039;s ...
La productrice Péri Cochin pendant le tirage au sort de la Tombola à Paris.Keystone

On sait qui a gagné le Picasso à 100 euros

Une tombola caritative proposait comme gros lot un tableau du célèbre peintre espagnol estimé à un million d'euros. Le tirage au sort a eu lieu mardi à Paris.
15.04.2026, 08:3215.04.2026, 08:34

Un ingénieur commercial parisien de 58 ans a remporté mardi la tombola internationale «Un Picasso pour 100 euros» au profit de la recherche contre la maladie d'Alzheimer. En direct sur YouTube, le tirage au sort s'est déroulé mardi soir dans les salons de la maison de ventes Christie's à Paris sous contrôle d'un commissaire de justice, a constaté un journaliste de l'AFP.

Cette tombola caritative avait été lancée début décembre à Paris, avec le soutien de l'administration Picasso réunissant les ayants-droits du peintre. Les 120'000 billets – au prix de 100 euros chacun – ont été intégralement vendus en ligne en moins de quatre mois, dans 152 pays. Le dernier billet a été acheté mardi matin.

Un chanceux va repartir avec un Picasso pour 100 euros

Joint par téléphone, le gagnant, Ari Hodora, a raconté avoir acheté le billet numéro 94715 ce weekend après avoir appris l'existence de cette tombola sur une chaîne d'information en continu.

La tombola a permis de réunir 12 millions d'euros

L'oeuvre de Picasso est un portrait de la photographe française Dora Maar, réalisé par le peintre en 1941 pendant la Seconde Guerre mondiale. Intitulée «Tête de femme», cette gouache sur papier mesure 38,9 cm sur 25,4 cm, et a été estimée 1,45 million d'euros.

Conservé un temps par Pablo Picasso et la famille, le tableau a rejoint ensuite une collection privée avant de revenir sur le marché à New York et plus récemment à Zurich.

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La tombola a permis de réunir 12 millions d'euros (avant acquisition du tableau) au bénéfice de la Fondation Recherche Alzheimer pour ses programmes scientifiques en France et à l'étranger, à destination d'équipes européennes, américaines et canadiennes. D'ici 2050, le nombre de personnes concernées par cette maladie dégénérative pourrait doubler, selon les projections de l'Organisation mondiale de la Santé.

Des initiatives caritatives à succès

En 2013 et 2020, ces tombolas caritatives, à l'initiative de la productrice Péri Cochin, ont fait gagner deux premières oeuvres du maître espagnol qui a passé l'essentiel de sa vie en France.

La première édition avait permis de réunir quelque 5 millions d'euros pour rénover Tyr, ville libanaise classée au patrimoine mondial de l'Unesco. En 2020, 5,1 millions d'euros avaient été collectés au profit de l'ONG Care pour des programmes d'accès à l'eau et à l'hygiène dans des régions vulnérables.

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Dans les deux cas, les tableaux gagnés ont été placés en dépôt chez Christie's en raison des contraintes de sécurité exigées par les compagnies d'assurance. (jzs/ats)

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