La peinture en question est une gouache sur papier réalisée en 1941 et intitulée «Tête de femme». DR

Un chanceux va repartir avec un Picasso pour 100 euros

Une tombola visant à soutenir la recherche contre la maladie d'Alzheimer permet de remporter un tableau du célèbre peintre espagnol. L'œuvre est estimée à un million d'euros.

Plus de «Divertissement»

A Paris, le gros lot d'une tombola n'est ni plus ni moins qu'un tableau de Pablo Picasso. L'heureux gagnant, qui aura déboursé la somme de 100 euros pour y participer, pourra donc repartir ce mardi avec une œuvre estimée à un million d'euros.

Et ce pour la bonne cause puisque c'est la Fondation Recherche Alzheimer qui est à l'origine de l'initiative. Lancée en décembre 2025, la loterie caritative «1 Picasso pour 100 euros», proposait à la vente 120 000 billets pour soutenir la recherche sur cette maladie dégénérative.

«Chaque billet acheté donne une chance unique de devenir propriétaire d’une œuvre originale de Picasso, d’une valeur d’1 million d’euros, tout en soutenant la recherche sur la maladie d’Alzheimer» La Fondation Recherche Alzheimer

Internationale, la tombola était accessible en ligne depuis la Suisse. Mais les ventes sont désormais closes et le tirage au sort aura lieu ce mardi 14 avril chez Christie’s, à Paris.

Pas signée mais authentifiée

La peinture en question est une gouache sur papier de 38,9 cm sur 25,4 cm réalisée en 1941 et intitulée «Tête de femme». Il s'agit d'un portrait de la compagne de l'artiste Dora Maar. Elle n'est pas signée mais a été authentifiée par la succession et l'administration Picasso.

Cette «œuvre exceptionnelle présente beaucoup d’atouts et a été réalisée pendant la Seconde Guerre mondiale par mon grand-père, à une période pas heureuse au quotidien», a souligné Olivier Picasso, le petit-fils du peintre espagnol, lors du lancement du projet en décembre dernier. (jzs avec AFP)