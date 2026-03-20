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Comment Strava a dévoilé la position du Charles-de-Gaulle

Un footing Strava dévoile la position du porte-avions français.
Image: Shutterstock

La marine française piégée par une appli grand public

Un simple footing enregistré sur Strava a permis de localiser le Charles-De-Gaulle. La marine reconnaît une faille et promet des mesures.
20.03.2026, 10:5220.03.2026, 10:52

Le porte-avions français Charles-De-Gaulle a été localisé en temps réel en Méditerranée orientale en raison de l'utilisation de l'application de sport Strava par l'un de ses marins, affirme le journal Le Monde.

« StravaLeaks » : le porte-avions « Charles-de-Gaulle » localisé en temps réel par « Le Monde » grâce à l’application de sport

[image or embed]

— Le Monde (@lemonde.fr) 19 mars 2026 à 17:44

Le quotidien français, qui a consulté le profil public du marin sur cette application, a déterminé que celui-ci avait effectué le 13 mars un footing en pleine mer au nord-ouest de Chypre et a confirmé la position du porte-avions à proximité immédiate à l'aide d'une photo satellitaire.

«Le cas reporté, s'il est avéré, n'est pas conforme aux consignes en vigueur. Des mesures adaptées seront prises par le commandement», a réagi l'état-major des Armées françaises dans une déclaration transmise à l'AFP. Les marins et militaires français sont régulièrement sensibilisés aux risques de sécurité liés aux appareils connectés, rappelle-t-il avant d'ajouter:

«Pour éviter toute divulgation d'information relative à un navire, différents niveaux de restriction d'emploi des objets connectés sont appliqués au sein de la Marine nationale. Ces niveaux de restriction sont à la main du commandement et sont pris en fonction du niveau de menace.»

Par le passé, l'application Strava a à plusieurs reprises permis de localiser des militaires en opérations. En janvier 2018, l'armée américaine avait constaté qu'elle permettait la diffusion de la position de soldats dans des bases en Afghanistan, en Irak et en Syrie.

A l'automne 2024, Le Monde avait pu identifier la localisation de gardes du corps des présidents américain, français et russe grâce à leur utilisation de Strava. Le porte-avions français et son escorte sont positionnés depuis le 9 mars en Méditerranée orientale dans le cadre d'une posture «strictement défensive» des intérêts de la France et de ses alliés, selon Paris. (jah/afp)

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