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Jany Le Pen avait un jardinier clandestin: expulsé

Bildnummer: 54822387 Datum: 16.01.2011 Copyright: imago/PanoramiC Parteitag des Front National in Tours - Jean-Marie Le Pen mit Ehefrau Jany Paschos PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL Politik People FRA ...
Jany et Jean-Marie Le Pen en 2011.

Le jardinier clandestin des Le Pen a été expulsé

Veuve du ténor français d'extrême droite, Jany Le Pen voulait défendre les droits de son ancien employé de maison. Mais celui-ci vient d'être renvoyé au Maroc.
23.04.2026, 15:0123.04.2026, 15:01

Histoire pour le moins surprenante que rapporte ce jeudi Le Parisien. Le local de rétention administrative de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, a récemment reçu la visite de Jany Le Pen, veuve du cofondateur du Front national Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier 2025.

Le but de ce déplacement? La Française de 96 ans désirait prendre des nouvelles de son jardinier, sous le coup d'une procédure d'expulsion et enfermé dans cette structure.

D'où venaient les millions «tombés du ciel» de Jean-Marie Le Pen?

Selon le quotidien français, l'homme est né au Maroc. Et s'il a soutenu être en France depuis 2017, il n'aurait jamais possédé de permis de séjour.

De vains efforts

Jany Le Pen a pu s'entretenir pendant une heure avec son ancien employé de maison, relate Le Parisien. Celle dont le mari avait fait la part belle à la critique de l'immigration a notamment expliqué avoir pris contact avec un avocat pour défendre les droits du Marocain face à la mesure qui le menaçait.

Mais ses efforts ont été vains. Selon le journal, l'homme a en effet été expulsé par avion ce jeudi après-midi à destination du Maroc. (jzs).

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