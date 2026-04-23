Jany et Jean-Marie Le Pen en 2011.

Le jardinier clandestin des Le Pen a été expulsé

Veuve du ténor français d'extrême droite, Jany Le Pen voulait défendre les droits de son ancien employé de maison. Mais celui-ci vient d'être renvoyé au Maroc.

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Histoire pour le moins surprenante que rapporte ce jeudi Le Parisien. Le local de rétention administrative de Nanterre, dans les Hauts-de-Seine, a récemment reçu la visite de Jany Le Pen, veuve du cofondateur du Front national Jean-Marie Le Pen, décédé le 7 janvier 2025.

Le but de ce déplacement? La Française de 96 ans désirait prendre des nouvelles de son jardinier, sous le coup d'une procédure d'expulsion et enfermé dans cette structure.

Selon le quotidien français, l'homme est né au Maroc. Et s'il a soutenu être en France depuis 2017, il n'aurait jamais possédé de permis de séjour.

De vains efforts

Jany Le Pen a pu s'entretenir pendant une heure avec son ancien employé de maison, relate Le Parisien. Celle dont le mari avait fait la part belle à la critique de l'immigration a notamment expliqué avoir pris contact avec un avocat pour défendre les droits du Marocain face à la mesure qui le menaçait.

Mais ses efforts ont été vains. Selon le journal, l'homme a en effet été expulsé par avion ce jeudi après-midi à destination du Maroc. (jzs).