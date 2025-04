Pierre Palmade bientôt libéré sous bracelet électronique

«Chemsex»: les dessous de l'alliance du sexe et des amphétamines

Palmade ne se souvient de rien et le reste du monde déballe

L'intéressé n'a pas fait appel du jugement, le rendant définitif. Ce dossier retentissant avait entraîné une cascade de révélations dans la presse sur les addictions de l'humoriste (alcool, stupéfiants, «chemsex») et mis au jour sa face sombre. Apparaissant très marqué à son procès en novembre, visage livide, Pierre Palmade avait demandé pardon aux victimes à la barre.

L'accident avait fait trois blessés graves: un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, qui avait perdu après le choc le bébé qu'elle attendait.

Trois blessés graves et un bébé perdu

