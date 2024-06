Le fourgon dont a été extrait le criminel récidiviste Mohamed Amra Keystone

Chicha et sexe: on en sait plus sur le séjour en prison de «La Mouche»

Mohamed Amra, surnommé la Mouche, est en cavale depuis près d'un mois et son évasion spectaculaire. Alors que 300 enquêteurs le recherchent, la presse raconte son étonnant comportement en prison.

C'est une évasion qui a choqué la France. Par son déluge de violence et par la préparation nécessaire pour extraire un malfrat de la surveillance de cinq agents armés.

Le 14 mai dernier, «La mouche», surnom de Mohamed Amra, s'évadait d'un fourgon pénitentiaire au retour du tribunal. Deux de ses surveillants trouvaient la mort sous les balles d'un commando lourdement armé et préparé à faire des dégâts.

Alors que celui qui est maintenant le fugitif le plus recherché de France court toujours, de nouvelles informations sont sorties. L'homme était d'abord décrit comme un délinquant de moyenne importance avant que le profil d'un «narcotrafiquant d’envergure» ne se dessine.



Mohamed Amra a 30 ans et est recherché par les polices du monde entier.

Avec treize précédentes condamnations inscrites à son casier judiciaire, Mohamed Amra est aujourd'hui recherché pour une liste impressionnante de crimes et délits comme on peut le lire sur le site d'Interpol. En voici quelques-uns:

Meurtre en bande organisée et tentative de meurtre en bande organisée

Evasion en bande organisée

Vol en bande organisée

Acquisition non autorisée en réunion de matériel de guerre, arme, munition

Complicité d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d'otage

Complicité de meurtre avec préméditation

Acquisition, détention, transport, offre ou cession de stupéfiants.

Aujourd'hui, on découvre qu'il a pu continuer en toute impunité ses activités criminelles depuis sa prison. Il aurait ainsi géré ses trafics et même commandité un assassinat depuis sa cellule grâce à la complicité d'une femme qui se faisait passer pour sa sœur, comme nous l'apprend le média français BFMTV.

Cette jeune femme, avec qui il aurait également eu des relations sexuelles à la Maison d'arrêt de la Santé, aurait donc été son intermédiaire entre lui et la vingtaine de ses «associés» en liberté. On leur devrait notamment l'enlèvement d'un homme en Seine-Maritime pour obtenir 100 kilos de cannabis en guise de rançon.

Des faits et gestes que l'administration pénitentiaire a pu suivre de très près, car sa cellule était sur écoute, comme l'a révélé le quotidien Le Parisien. Le laxisme autour de ce détenu qui possédait une chicha, de la drogue et des téléphones dans sa cellule interroge au plus au niveau de l'Etat:



«On prend l’affaire au sérieux. On est en train de regarder précisément ce qu’il en est. On a demandé à avoir des précisions» Une source proche du ministre de la Justice à 20min.fr

Si l'on ne sait pas où il se trouve, il est certain, pour les services de sécurité français, qu'il refera parler de lui. En tout cas, les révélations se multiplient dans la presse hexagonale tandis que les services pénitentiaires endeuillés par la mort de deux collègues semblent accumuler les manquements. (hun)