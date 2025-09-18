beau temps25°
Manifs à Lyon: un journaliste et un policier blessés

Manifestation à Lyon contre les restrictions budgétaires (18 septembre 2025).
Manifestation à Lyon contre les restrictions budgétaires.Image: AFP

Manifs à Lyon: un journaliste blessé, un policier «perd une dent»

Des affrontements sont survenus ce jeudi à Lyon lors des manifestations contre les restrictions budgétaires. Un journaliste de France TV et un policier ont été blessés.
18.09.2025, 14:3418.09.2025, 14:35

Un journaliste de France TV et un policier ont été blessés à Lyon jeudi lors de heurts entre forces de l'ordre et un groupe de jeunes masqués, en tête de la manifestation contre l'austérité, selon la préfecture et des journalistes de l'AFP.

Les incidents ont débuté environ une heure et demie après le début de la manifestation qui avait jusque-là rassemblé dans le calme plusieurs milliers de personnes dans le centre ville. Selon des journalistes sur place, vers 12h30, les forces de l'ordre ont fait un usage important de gaz lacrymogène et de quelques grenades de désencerclement pour répondre à des jets de projectiles venant de manifestants masqués et vêtus de noir placés en tête du cortège.

Vidéo: watson

Selon la préfecture il y a eu de «très nombreux jets de projectiles et tirs de mortiers (d'artifice) sur les forces de l'ordre» réalisés depuis «le pré-cortège composé de nombreux individus à risque qui empêch(ait) les syndicats d'avancer». Lors des incidents, un journaliste de France Télévision a été blessé au dos, sa chemise arrachée, selon un journaliste de l'AFP.

«Nous ne savons pas s'il s'agit d'un tir de mortier (d'artifice) ou d'une grenade de gendarmes. Il a des brûlures superficielles et des acouphènes. Il est amené à l'hôpital»
France TV

Un policier a «perdu une dent» à la suite d'un jet de projectile, selon la préfecture.

Le cortège a ensuite repris sa marche peu après 13h00, près de l'arrivée de la manifestation prévue place Bellecour, avec toutefois encore des jets de mortiers d'artifice contre la police et de gaz lacrymogène. (jzs/ats)

