Partir avec un animal de compagnie implique frais et complications administratives. Fuyant la guerre en Iran, de nombreux expatriés vivant à Dubaï ne s'en accommodent pas et préfèrent les abandonner ou les euthanasier.

Les expats fuient Dubaï et abandonnent leurs animaux

Fuyant la guerre au Proche-Orient, des expatriés quittent précipitamment les Emirats arabes unis en abandonnant leurs animaux de compagnie. Certains iraient même jusqu'à les faire euthanasier.

La nouvelle guerre au Proche-Orient pousse non seulement les touristes à quitter précipitamment Dubaï et d'autres villes de la région, mais aussi des expatriés qui y avaient construit leur vie.

Pour pouvoir partir le plus vite possible, beaucoup abandonneraient leurs animaux de compagnie. C'est ce que rapportent plusieurs organisations des Emirats arabes unis.

Un phénomène qui alerte les organisations

Le refuge K9 Friends, qui vient en aide aux chiens errants dans les Emirats arabes unis, écrit notamment dans une publication sur Instagram:

«En raison de la situation actuelle, certaines personnes sont contraintes de quitter soudainement les Emirats arabes unis, et malheureusement, de nombreux animaux de compagnie sont abandonnés.»

Il s'agit, selon l'organisation, essentiellement d'animaux appartenant à des expatriés installés dans les Emirats. Dans une autre publication, on peut lire:

«Nous comprenons que la situation est tendue et qu'il y a des familles qui tentent de rentrer dans leur pays d'origine pour des raisons de sécurité. Nous vous demandons instamment d'emmener vos animaux de compagnie avec vous.»

Le refuge propose également d'aider les propriétaires à pouvoir ramener leurs animaux chez eux.

La jeune Tas, 18 ans, propose elle aussi son aide sur Internet. Il n'existe pas de refuge public capable d'accueillir des animaux en cas d'urgence, dit-elle au journal Bild. Tas vit à Dubaï et tente, via son portail «UAE Animal Community», de trouver des familles d'accueil pour les chiens et les chats abandonnés depuis le début de la guerre.

Des demandes d'euthanasie

La bénévole raconte par ailleurs au média britannique Telegraph que des personnes se manifesteraient auprès de vétérinaires pour «faire euthanasier leurs animaux en bonne santé», ne souhaitant pas se charger des frais de déménagement ni des démarches administratives nécessaires.

Selon certains témoignages, des animaux seraient également abandonnés peu avant la frontière avec Oman. Pour entrer dans ce pays, les animaux doivent être vaccinés, rapporte Tas au journal Bild. Oman exige, en outre, un test sanguin prouvant que l'animal a développé suffisamment d'anticorps contre la rage. Tas indique:

«Les résultats sanguins prennent deux à trois semaines, certains prennent simplement la route et abandonnent ensuite leur animal.»

Emmener un animal en avion vers l'Allemagne coûte environ 100 euros (soit environ 90 francs), explique Tas au Bild. Mais cela nécessite également un passeport pour animaux ainsi que des preuves de vaccination. Dans environ 50 cas, Tas a déjà proposé son aide pour obtenir des documents de voyage, mais les propriétaires «ne veulent tout simplement pas». (hkl)