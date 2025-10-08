assez ensoleillé13°
DE | FR
burger
International
France

France: pas de nouveau premier ministre mercredi

(FILES) France&#039;s President Emmanuel Macron (R) speaks with France&#039;s Minister of Armed Forces Sebastien Lecornu (L) after taking part in a wreath-laying ceremony at the monument of national h ...
Macron n'a pas prévu de nommer un successeur à Sébastien Lecornu mercredi.Image: AFP

Macron ne devrait pas nommer de nouveau premier ministre ce soir

Le président français n'entend pas prendre la parole et laissera le démissionnaire Sébastien Lecornu s'exprimer au journal de 20h. Un nouveau premier ministre serait donc nommé au plus tôt jeudi.
08.10.2025, 16:1408.10.2025, 16:17

La «seule expression de l'exécutif» attendue mercredi soir sera celle du premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, au terme de sa mission de la dernière chance pour chercher un compromis gouvernemental, a-t-on affirmé à l'AFP dans l'entourage d'Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat n'entend donc pas prendre la parole ni publier de communiqué dès mercredi pour tirer les conclusions des consultations voire nommer un premier ministre. «On tient beaucoup à la méthode: Sébastien Lecornu va d'abord rendre compte au président, puis aux Français au 20h» de ce à quoi il a abouti ou pas, a expliqué un proche du chef de l'Etat. Et ce avant toute décision présidentielle.

Macron a un autre programme

Un nouveau premier ministre serait donc nommé au plus tôt jeudi, si telle est l'issue décidée par Emmanuel Macron qui peut aussi ouvrir de nouvelles consulations ou dissoudre l'Assemblée nationale.

Emmanuel Macron est au pied du mur

Jeudi à 19h00, Emmanuel Macron doit présider la cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, ce qui l'empêche de parler aux Français lors d'une éventuelle allocution le soir.

Mais s'il décide de nommer un premier ministre ou de reconduire Sébastien Lecornu, il peut le faire par communiqué plus tôt dans la journée de jeudi. (jzs/ats)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles
Thèmes
Le mouvement qui veut «bloquer» la France fait des émeutes à Paris
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
On a trouvé le meilleur cola de Suisse et ce n'est pas le Coca
Les dix derniers Suisses de la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël
Les dix ressortissants suisses de la «flottille pour Gaza» qui étaient encore retenus dans une prison israélienne ont été libérés mardi, annonce le DFAE. Ils se trouvent en Jordanie.
Après le retour en Suisse de neuf membres de l'association Waves of freedom dimanche, qui avaient tenté de rejoindre l'enclave palestinienne de Gaza en guerre, les dix Suisses restants prisonniers en Israël ont été libéré. Contacté, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) confirme à watson:
L’article