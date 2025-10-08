Macron n'a pas prévu de nommer un successeur à Sébastien Lecornu mercredi. Image: AFP

Macron ne devrait pas nommer de nouveau premier ministre ce soir

Le président français n'entend pas prendre la parole et laissera le démissionnaire Sébastien Lecornu s'exprimer au journal de 20h. Un nouveau premier ministre serait donc nommé au plus tôt jeudi.

La «seule expression de l'exécutif» attendue mercredi soir sera celle du premier ministre démissionnaire Sébastien Lecornu, au terme de sa mission de la dernière chance pour chercher un compromis gouvernemental, a-t-on affirmé à l'AFP dans l'entourage d'Emmanuel Macron.

Le chef de l'Etat n'entend donc pas prendre la parole ni publier de communiqué dès mercredi pour tirer les conclusions des consultations voire nommer un premier ministre. «On tient beaucoup à la méthode: Sébastien Lecornu va d'abord rendre compte au président, puis aux Français au 20h» de ce à quoi il a abouti ou pas, a expliqué un proche du chef de l'Etat. Et ce avant toute décision présidentielle.

Macron a un autre programme

Un nouveau premier ministre serait donc nommé au plus tôt jeudi, si telle est l'issue décidée par Emmanuel Macron qui peut aussi ouvrir de nouvelles consulations ou dissoudre l'Assemblée nationale.

Jeudi à 19h00, Emmanuel Macron doit présider la cérémonie d'entrée au Panthéon de Robert Badinter, ce qui l'empêche de parler aux Français lors d'une éventuelle allocution le soir.

Mais s'il décide de nommer un premier ministre ou de reconduire Sébastien Lecornu, il peut le faire par communiqué plus tôt dans la journée de jeudi. (jzs/ats)