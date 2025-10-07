Donald Trump provoque Greta Thunberg, qui riposte
Lors d'une conférence de presse sur le shutdown aux Etats-Unis, les journalistes présents ont pu poser des questions au président américain Donald Trump.
L'une des journalistes a voulu l'interroger sur les militants de la flottille pour Gaza, qui voulaient acheminer des biens humanitaires aux Palestiniens dans l'enclave. Lorsqu'elle a expliqué que ceux-ci avaient été arrêtés par l'armée israélienne et a cité Greta Thunberg en exemple, elle a été interrompue par le président.
Trump on Greta Thunberg: "She's just a troublemaker. She's no longer into the environment, now she's into this? She has an anger management problem. I think she should see a doctor ... she's so crazy." pic.twitter.com/G3v8CSA4Ty— Aaron Rupar (@atrupar) October 6, 2025
Trump a déclaré que Greta n'était qu'une fautrice de troubles, qui ne s'intéresse plus autant au climat, et qui trouve désormais la situation au Moyen-Orient plus passionnante.
Le président américain a ajouté que la jeune Suédoise avait des problèmes d'agressivité et qu'elle devrait consulter un médecin.
C'est par ces mots que Trump a conclu sa déclaration sur les militants qui voulaient se rendre à Gaza et sur Greta Thunberg.
La réponse de Greta Thunberg
La militante de 22 ans a répondu au commentaire de l'Américain dans un post Instagram.
Le message est un court texte blanc sur fond noir. La militante y écrit qu'elle a appris que Trump avait exprimé ses «sentiments flatteurs» à son égard. Elle le remercie de se soucier de sa santé mentale. Elle s'adresse ensuite directement au président américain en écrivant:
Pa la première fois
Greta Thunberg et Donald Trump s'étaient déjà affrontés sur Internet lors du premier mandat de Donald Trump en 2020.
A l'époque, la Suédoise avait répondu à un post de l'Américain sur X et lui avait conseillé de «se détendre et d'aller au cinéma». Elle l'avait fait après que Trump avait tenté de se moquer d'elle. (nib)