Greta Thunberg est arrivée à Athènes le 6 octobre après avoir passé plusieurs jours en détention en Israël. Image: keystone

Donald Trump provoque Greta Thunberg, qui riposte

Lors d’une conférence de presse, Donald Trump n’a pas hésité à tacler Greta Thunberg, l’accusant de «problème de gestion de la colère». Sur Instagram, la militante climat a aussitôt réagi en lui retournant la critique.

Lors d'une conférence de presse sur le shutdown aux Etats-Unis, les journalistes présents ont pu poser des questions au président américain Donald Trump.

L'une des journalistes a voulu l'interroger sur les militants de la flottille pour Gaza, qui voulaient acheminer des biens humanitaires aux Palestiniens dans l'enclave. Lorsqu'elle a expliqué que ceux-ci avaient été arrêtés par l'armée israélienne et a cité Greta Thunberg en exemple, elle a été interrompue par le président.

Trump a déclaré que Greta n'était qu'une fautrice de troubles, qui ne s'intéresse plus autant au climat, et qui trouve désormais la situation au Moyen-Orient plus passionnante.

Le président américain a ajouté que la jeune Suédoise avait des problèmes d'agressivité et qu'elle devrait consulter un médecin.

«Elle est si furieuse, elle est folle. Ce n'est qu'une fauteuse de troubles»

C'est par ces mots que Trump a conclu sa déclaration sur les militants qui voulaient se rendre à Gaza et sur Greta Thunberg.

La réponse de Greta Thunberg

La militante de 22 ans a répondu au commentaire de l'Américain dans un post Instagram.

Le message est un court texte blanc sur fond noir. La militante y écrit qu'elle a appris que Trump avait exprimé ses «sentiments flatteurs» à son égard. Elle le remercie de se soucier de sa santé mentale. Elle s'adresse ensuite directement au président américain en écrivant:

«Je serais ravie de recevoir vos conseils pour gérer ces soi-disant problèmes de gestion de la colère, car, à en juger par votre impressionnant palmarès, vous semblez également en souffrir.»

Pa la première fois

Greta Thunberg et Donald Trump s'étaient déjà affrontés sur Internet lors du premier mandat de Donald Trump en 2020.

A l'époque, la Suédoise avait répondu à un post de l'Américain sur X et lui avait conseillé de «se détendre et d'aller au cinéma». Elle l'avait fait après que Trump avait tenté de se moquer d'elle. (nib)