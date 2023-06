Retraité de l'industrie pétrolière, Yusuf, 78 ans, a été attaqué jeudi à Annecy. DR/getty

Yusuf, poignardé par l'assaillant d'Annecy, raconte

L'un des survivants de l'attaque d'Annecy de ce jeudi est sorti des urgences et du silence pour raconter son agression.

Jeudi, Yuyuf, 78 ans, a été poignardé à Annecy. Sa matinée avait pourtant commencé comme toutes les autres. Une fois les beaux jours venus, ce retraité se rendre au lac, à 400 mètres de chez lui. «J’y vais à vélo, je m’assieds sur un banc, je regarde les canards», raconte-t-il au Parisien

Mais ce jour-là, tout bascule pour ce Turc d'origine, installé en France depuis plus de 40 ans:

«J’ai entendu du bruit, à environ 25 mètres derrière moi. Les gens criaient que quelqu’un avait un couteau» Yusuf

Il explique à nos confrères qu'il a vu des jeunes courir après un homme. Il comprend vite que ce dernier est armé et pourtant:

«Je n’ai pas bougé de mon banc» Yusuf

Oui, il aurait pu s'éloigner.

«Je n’ai pas pensé à partir avec mon vélo» Yusuf

L'assaillant, dans sa course erratique dont témoignent de nombreuses vidéos, s'approche alors de plus en plus du vieil homme. Jusqu'à passer devant lui.

«Il a essayé de me donner un coup au niveau du ventre. C’est là que j’ai eu le réflexe de l’écarter avec mon bras» Yusuf

Yusuf est blessé dans la confrontation, heureusement cela s'avérera superficiel et il s'en sortira avec deux points de suture. Mais sur le moment, il l'ignore encore. Avec son agresseur, il n'a échangé aucun mot, mais précise que ce dernier disait des choses incompréhensibles. L'ancien ingénieur dans l’industrie pétrolière précise néanmoins: «Je n’ai entendu aucune référence religieuse».

«Je n’ai aucune idée de ses motivations, je pense qu’il m’a attaqué un peu par hasard. Il a vu un vieillard tranquillement assis sur son banc, j’étais une victime facile pour lui» Yusuf

Depuis son banc, Yusuf assiste à la dernière agression commise par Abdalmasih H. La victime, c'est Manuel, 70 ans. Notre retraité entend des coups de feu et comprend que l'attaque est terminée. Manuel, lui, est toujours entre la vie et la mort.

Yusuf a livré son témoignage à la police et peut bénéficier d'une assistance psychologique en tout temps. Les pensées du retraité sont tournées vers les enfants grièvement blessés.

«Même si je me considère comme une victime, je n’ai pas envie de me mêler de tout ça. J’étais juste un retraité qui avait envie de faire du vélo et de se reposer sur un banc» Yusuf

(jah)