Le retour en terrasse en France, c’était comment?

Ce mercredi 19 mai, la France a rouvert ses terrasses et repoussé le couvre-feu de 19h à 21h. Comment les Français ont-ils vécu cette journée historique? Comme on n'a pas pu aller voir sur place, on a demandé à Twitter.

Après six mois de fermeture, la France a retrouvé un peu de liberté. Depuis mercredi, les cafés et restaurants peuvent de nouveau servir leurs clients en extérieur, autour de tables de six personnes maximum.

Sans surprise, le hashtag #TousEnTerrasse a fait rage sur Twitter. Petite sélection.

«Il pleuvine»

Visiblement, «rien n'arrête les Français»

Le parapluie, l’accessoire indispensable de l’année

"C'est génial la réouverture des terrasses"



"On se sent revivre"



"Depuis le temps qu'on attendait ça"



"Enfin le retour de l'art de vivre à la Française !!"



Petit moment philosophique

Il paraît que les châteaux ont aussi des terrasses

C'était inévitable

La blague de mauvais gôut du jour

«T'as raté ta vie»

Les dirigeants doivent donner l'exemple

