La France est en colère

Après le déclenchement de l'article 49.3 décidé par Emmanuel Macron sur la réforme des retraites, plusieurs milliers de manifestants «révoltés» se sont massés dans la rue jeudi soir. Des perturbations ont aussi eu lieu vendredi matin.

Jeudi, des milliers de manifestants se sont rassemblés dans plusieurs villes de France pour protester contre la réforme des retraites, et le déclenchement de l’article 49.3. Dans la rue, les opposants à la réforme sont bien décidés à ne pas abandonner le combat. Tour de pistes en images.

Pour rappel le 49.3 est un artifice législatif français qui permet à la première ministre Elisabeth Borne de faire accepter une loi en force sans passer par le vote de l'Assemblée nationale.

Paris

Vendredi, la CGT a temporairement perturbé la circulation sur le périphérique parisien.

Jeudi, les forces de l'ordre sont intervenues en début de soirée non loin du parlement, sur la place de la Concorde. Des milliers de manifestants s'y étaient massés.

Selon la préfecture de police de Paris, les forces de l'ordre sont entrées en action, notamment avec des canons à eau, après une tentative de dégradation du chantier de l'Obélisque, au centre de la place. Ces interventions ont provoqué d'importants mouvements de foule sur la place.

Dans la capitale, la grève des éboueurs génère un violent bras de fer entre la mairie et le gouvernement, qui se renvoient les sacs poubelle.

Marseille

Jeudi en fin de journée, jusqu'à 1500 personnes se sont rassemblées devant la préfecture à Marseille (Bouches-du-Rhône). De leur côté, les dockers ont organisé une nouvelle journée «port mort». La vitrine d'une agence de la Caisse d'Epargne, sur la Canebière, a été fracassée, et plusieurs façades de boutiques ont été aspergées de peinture.

Montpellier

Bretagne

Jeudi, quelque 1500 personnes se sont rendues devant la sous-préfecture à Brest (Finistère), selon le média Ouest France. Des manifestants ont mis le feu à des poubelles.

Normandie

Jeudi, aucun bateau n'a accosté dans les deux grands ports normands du Havre et de Rouen. Les accès aux quais ont été bloqués par les portuaires et les dockers, à l'appel de la CGT Ports et docks. Le dépôt de carburant SFDM et la raffinerie TotalÉnergies de Donges ont été paralysés dès mercredi matin.