New York: alerte après des engins incendiaires lors d’une manifestation

New York: alerte après des engins incendiaires lors d’une manifestation

La police et le FBI enquêtent après le lancement d’engins incendiaires près d’un rassemblement anti-islam devant la résidence du maire de New York. Plusieurs suspects ont été arrêtés.
08.03.2026, 15:2808.03.2026, 15:28
Far-right influencer Jake Lang (C) and a supporter hold a puppet representing a Muslim at a protest he organized against alleged &quot;Islamification&quot; and to ask for a &quot;stop of public Muslim ...
L'influenceur d'extrême droite Jake Lang (au centre) et un sympathisant brandissent une marionnette représentant un musulman lors d'une manifestation qu'il a organisée contre la prétendue «islamisation».Image: AFP

La police antiterroriste américaine a ouvert une enquête après des jets d'«engins incendiaires» à New York aux abords d'une manifestation anti-islam organisée samedi sous les fenêtres du premier maire musulman de la ville.

Selon la cheffe de la police new yorkaise Jessica Tisch, des écrous, des boulons et des vis et une mèche ont été retrouvés, mais il n'était clair dans l'immédiat si ces engins artisanaux fonctionnaient ou s'il s'agissait d'imitations inoffensives.

Le bureau new-yorkais du FBI a indiqué sur X que sa section anti-terroriste «enquêtait activement» sur les faits, en collaboration avec la police new-yorkaise.

A supporter of far-right influencer Jake Lang (unseen) arrives at a protest Lang organized against alleged &quot;Islamification&quot; and to ask for a &quot;stop of public Muslim prayer&quot; in New Y ...
Un partisan de l'influenceur d'extrême droite Jake Lang.Image: AFP

Le principal suspect, identifié comme Amir Balat, 18 ans, et un complice présumés ont été interpellés ainsi que quatre autres personnes en lien avec ces incidents, a précisé Tisch lors d'un point presse.

Rien n'indique que l'incident soit lié à la guerre aux Moyen-Orient, a-t-elle souligné.

L'influenceur d'extrême droite Jake Lang, connu pour ses positions ultraconservatrices et islamophobe, avait appelé à manifester contre l'«islamisation» et à la fin des prières musulmanes en public dans New York devant la résidence du nouveau maire démocrate, Zohran Mamdani, qui a pris ses fonctions le 1er janvier.

Selon Tisch, tout laisse penser qu'il n'était pas chez lui au moment de la manifestation qui a rassemblée environ 20 personnes, selon la police, et environ 125 contremanifestants.

Un homme vêtu d'un sweat-shirt à capuche, visiblement opposé aux manifestants, s'est vu remettre par un autre individu un engin enveloppé de ruban adhésif dégageant une épaisse fumée. Il l'a laissé tomber près de policiers avant de franchir une barrière de sécurité. Selon un journaliste de l'AFP présent sur les lieux, il a crié «Allah Akbar» («Dieu est le plus grand»).

Iran: la guerre pourrait conduire la Suisse à ce «scénario catastrophe»

Plus tôt, il avait déjà lancé un engin similaire à proximité des protestataires dont faisait partie Jake Lang. «Des témoins ont rapporté avoir vu des flammes et de la fumée» se dégager du premier engin, a expliqué Jessica Tisch.

«Un idiot»

«Balat a ensuite (...) reçu un deuxième engin explosif des mains d'un homme» et après l'avoir allumé, il «s'est mis à courir avec puis l'a laissé tomber», a-t-elle détaillé.

Lui et l'autre homme ont été presqu'immédiatement arrêtés quelques instants plus tard par la police qui avait été déployée en nombre pour la manifestation.

«D'après un examen préliminaire et des images radiographiques, les engins, qui étaient un peu plus petits qu’un ballon de football (américain), semblaient être dans un bocal enveloppé de ruban adhésif noir, contenant c'est important des écrous, des boulons et des vis, ainsi qu'une mèche pouvant être allumée.»
Le cheffe de la police new yorkaise.
«Nous ne savons pas encore si elles contenaient des matières»

Dans les rangs des manifestants hostiles au rassemblement, Mia Kurzer, une enseignante 23 ans, a expliqué à l'AFP être venue pour montrer que la «haine n'a pas sa place dans notre ville».

«Nous avons élu démocratiquement un maire musulman, et c'est ça, New York. Nous avons différentes cultures, et nous devons nous en réjouir.»
Jake Lang

Jake Lang «est un idiot» et «il sous-estime le pouvoir des gens». (dal/pho-vid-gw/cyb/bpe/dsa/clr/afp)

