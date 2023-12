«Des professeurs et agents techniques de deux lycées, à Libourne (Gironde) et Besançon (Doubs) avaient fait valoir leurs droits de retraits quelques jours plus tôt craignant pour leur sécurité et celles de leurs élèves. Dans le premier cas, une lettre anonyme menaçant de mort une enseignante et les collégiens d’origine arabe a été découverte dans l’enceinte de l’établissement. Dans le second, une arme chargée a notamment été découverte dans l’internat du lycée.»