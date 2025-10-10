Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre
Dans un climat politique particulièrement instable, marqué par le départ précipité de Sébastien Lecornu après seulement quelques heures en poste et la difficulté croissante de faire émerger une majorité parlementaire claire, cette renomination s’impose comme une tentative de redressement.
Le Premier ministre démissionnaire lundi et reconduit ce vendredi déclare sur X accepter le poste «par devoir».
J’accepte - par devoir - la mission qui m’est confiée par le Président de la République de tout faire pour donner un budget à la France pour la fin de l’année et de répondre aux problèmes de la vie quotidienne de nos compatriotes.— Sébastien Lecornu (@SebLecornu) October 10, 2025
Il faut mettre un terme à cette crise politique…
La France en difficulté
Les enjeux sont énormes: adopter le budget 2026 dans les délais, éviter une motion de censure ou une dissolution anticipée de l’Assemblée, et restaurer un peu de confiance dans la gouvernance.
Le chef du gouvernement hérite donc à nouveau d’un contexte crispé, entre alliances fragiles, crispations idéologiques, blocage législatif, et devra s’efforcer de bâtir un socle de stabilité même fragile, capable de porter les réformes pressantes.
Les semaines à venir seront décisives pour juger sa capacité à fédérer les appuis, dans un paysage politique déjà profondément fracturé. (max)