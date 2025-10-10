Un nouveau Premier ministre a été nommé par le président Emmanuel Macron. Keystone

Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre

Après des jours de spéculations, de consultations tendues et d’ultimatum lancés de toutes parts, le président Emmanuel Macron a nommé un Premier ministre. Il s'agit de Sébastien Lecornu, qui reprend ainsi officiellement les rênes du gouvernement, après avoir démissionné lundi.

Dans un climat politique particulièrement instable, marqué par le départ précipité de Sébastien Lecornu après seulement quelques heures en poste et la difficulté croissante de faire émerger une majorité parlementaire claire, cette renomination s’impose comme une tentative de redressement.

Le Premier ministre démissionnaire lundi et reconduit ce vendredi déclare sur X accepter le poste «par devoir».

La France en difficulté

Les enjeux sont énormes: adopter le budget 2026 dans les délais, éviter une motion de censure ou une dissolution anticipée de l’Assemblée, et restaurer un peu de confiance dans la gouvernance.

Le chef du gouvernement hérite donc à nouveau d’un contexte crispé, entre alliances fragiles, crispations idéologiques, blocage législatif, et devra s’efforcer de bâtir un socle de stabilité même fragile, capable de porter les réformes pressantes.

Les semaines à venir seront décisives pour juger sa capacité à fédérer les appuis, dans un paysage politique déjà profondément fracturé. (max)