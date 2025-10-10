ciel clair10°
DE | FR
burger
International
France

France: Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre

epa12420446 French President Emmanuel Macron arrives at an informal summit in the Danish parliament at Christiansborg Castle in Copenhagen on Wednesday, October 1, 2025. Denmark is hosting an informal ...
Un nouveau Premier ministre a été nommé par le président Emmanuel Macron.Keystone

Emmanuel Macron a nommé son nouveau Premier ministre

Après des jours de spéculations, de consultations tendues et d’ultimatum lancés de toutes parts, le président Emmanuel Macron a nommé un Premier ministre. Il s'agit de Sébastien Lecornu, qui reprend ainsi officiellement les rênes du gouvernement, après avoir démissionné lundi.
10.10.2025, 22:0110.10.2025, 22:09

Dans un climat politique particulièrement instable, marqué par le départ précipité de Sébastien Lecornu après seulement quelques heures en poste et la difficulté croissante de faire émerger une majorité parlementaire claire, cette renomination s’impose comme une tentative de redressement.

Le Premier ministre démissionnaire lundi et reconduit ce vendredi déclare sur X accepter le poste «par devoir».

La France en difficulté

Les enjeux sont énormes: adopter le budget 2026 dans les délais, éviter une motion de censure ou une dissolution anticipée de l’Assemblée, et restaurer un peu de confiance dans la gouvernance.

Le chef du gouvernement hérite donc à nouveau d’un contexte crispé, entre alliances fragiles, crispations idéologiques, blocage législatif, et devra s’efforcer de bâtir un socle de stabilité même fragile, capable de porter les réformes pressantes.

En France, Badinter est entré au Panthéon

Les semaines à venir seront décisives pour juger sa capacité à fédérer les appuis, dans un paysage politique déjà profondément fracturé. (max)

L'actu internationale jour et nuit
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
«On ne veut pas provoquer une action militaire entre Espagne, Italie et Israël»
de Cynthia Ruefli
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
1
Sarkozy va être incarcéré pour association de malfaiteurs
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
Qui est James Comey, le «pire directeur du FBI» selon Trump?
de Sven Papaux
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
Kiev utilise «la plus efficace de toutes les sanctions» contre Poutine
de Remo Hess, bruxelles

La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III

1 / 16
La visite d'Emmanuel Macron chez Charles III

Le président français était l'invité du roi Charles III ce mardi 8 juillet 2025.
source: pool / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
«Je ne pouvais pas garder le silence»: Le chef de l'armée se confie
2
Mauro Poggia s'attaque aux «SUV de gauche»
3
La famille Xhaka «choque» ses voisins: le canton enquête
Macron réunit les partis, sauf le RN et LFI
Alors qu'il doit nommer un premier ministre d'ici ce soir, le président français a convié les responsables des différentes forces politiques, à l'exception du Rassemblement national et de La France insoumise.
Reconduction du démissionnaire Sébastien Lecornu ou nomination d'une nouvelle personnalité au poste de Premier ministre? Le président français Emmanuel Macron doit mettre fin vendredi à cinq jours de suspense et tenter une nouvelle fois de désamorcer une crise politique qui ne cesse de s'aggraver.
L’article