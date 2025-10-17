ciel couvert13°
DE | FR
burger
International
France

Jugé coupable, Cédric Jubillar est condamné à 30 ans de prison

Cédric Jubillar est photographié dans la salle d&#039;audience du tribunal correctionnel du Tarn à l&#039;ouverture du procès pour le meurtre de sa femme Delphine Jubillar, à Albi, le 23 septembre 202 ...
Cédric Jubillar est photographié dans la salle d'audience du tribunal correctionnel du Tarn à l'ouverture du procès pour le meurtre de sa femme Delphine Jubillar, à Albi, le 23 septembre 2025.Image: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Le verdict de Cédric Jubillar est tombé

Reconnu coupable du meurtre de sa femme disparue en 2020, Cédric Jubillar a été condamné à trente ans de réclusion criminelle. Le verdict, conforme aux réquisitions, met un terme à un procès très médiatisé, malgré l’absence du corps de Delphine Jubillar.
17.10.2025, 15:2617.10.2025, 15:49

Cédric Jubillar a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle vendredi pour le meurtre de sa femme Delphine, dont le corps n'a jamais été retrouvé depuis sa disparition de son domicile près d'Albi fin 2020.

Les enfants Jubillar sont un «indice de culpabilité» contre leur père

Le peintre-plaquiste de 38 ans a regardé impassible la présidente énoncer le verdict, mains serrées sur l'ouverture vitrée du box. Le verdict est conforme aux réquisitions des avocats généraux.

La défense de Cédric Jubillar a annoncé qu'elle fera appel de la condamnation vendredi du peintre-plaquiste à 30 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse Delphine. «Nous savions que, quoi qu'il arrive, il allait y avoir un deuxième combat et nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel», a déclaré Me Alexandre Martin, l'un des deux avocats du condamné. (mbr/afp)

L'actu internationale jour et nuit
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
Une Suissesse affronte le boss d'Ikea pour un poste prestigieux à l'ONU
de Christoph Bernet
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
2
J’ai roulé en Mustang jusqu’au «paradis des gays»
de Margaux Habert
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
Anna Hidalgo, qui postule en Suisse, rattrapée par un «shopping-gate»
de Antoine Menusier
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
«Ils viennent dans nos lits!» Des serpents terrorisent le Bangladesh
de Sheikh Sabiha ALAM, Bangladesh
France: une stratégie à l'agonie
7
France: une stratégie à l'agonie
de Antoine Menusier
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
Le «coup unique» de Trump risque de faire mal à la Suisse
de Niklaus Vontobel
Thèmes
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
1 / 6
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
Les coulisses de la série Monsters sur Netflix
source: monsters_mc_202_20240205_dsc_3750.nef
partager sur Facebookpartager sur X
Un jaguar blessé par balles a été sauvé de la noyage au Brésil
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
As-tu quelque chose à nous dire ?
As-tu une remarque pertinente ou as-tu découvert une erreur ? Tu peux volontiers nous transmettre ton message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Un faux rabais chez Migros? «La pratique est courante»
2
Les bateaux et les avions russes vont vivre des années difficiles
3
Arrivée dramatique au mythique ironman d'Hawaï
Pinterest est le premier réseau à franchir ce pas
Pinterest devient le premier grand réseau social à permettre à ses utilisateurs de filtrer les images générées par intelligence artificielle. La plateforme californienne offre désormais l’option de réduire la présence de contenus IA dans les recherches, répondant aux critiques sur la prolifération d’images jugées uniformes et sans créativité.
Le réseau social américain Pinterest permet aux utilisateurs depuis jeudi de filtrer une partie des contenus générés par intelligence artificielle (IA) et postés sur la plateforme. Une décision prise alors que beaucoup s'inquiètent d'une déferlante d'images IA standardisées ou médiocres.
L’article