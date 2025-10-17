Cédric Jubillar est photographié dans la salle d'audience du tribunal correctionnel du Tarn à l'ouverture du procès pour le meurtre de sa femme Delphine Jubillar, à Albi, le 23 septembre 2025. Image: LIONEL BONAVENTURE / AFP

Le verdict de Cédric Jubillar est tombé

Reconnu coupable du meurtre de sa femme disparue en 2020, Cédric Jubillar a été condamné à trente ans de réclusion criminelle. Le verdict, conforme aux réquisitions, met un terme à un procès très médiatisé, malgré l’absence du corps de Delphine Jubillar.

Cédric Jubillar a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle vendredi pour le meurtre de sa femme Delphine, dont le corps n'a jamais été retrouvé depuis sa disparition de son domicile près d'Albi fin 2020.

Le peintre-plaquiste de 38 ans a regardé impassible la présidente énoncer le verdict, mains serrées sur l'ouverture vitrée du box. Le verdict est conforme aux réquisitions des avocats généraux.

La défense de Cédric Jubillar a annoncé qu'elle fera appel de la condamnation vendredi du peintre-plaquiste à 30 ans de réclusion pour le meurtre de son épouse Delphine. «Nous savions que, quoi qu'il arrive, il allait y avoir un deuxième combat et nous allons nous remettre au travail pour préparer cet appel», a déclaré Me Alexandre Martin, l'un des deux avocats du condamné. (mbr/afp)