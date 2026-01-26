faible pluie
DE | FR
burger
International
Venezuela

Delcy Rodriguez «en a assez» des puissances étrangères

La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères
Delcy Rodriguez a signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis.Keystone

La présidente vénézuélienne «en a assez» des puissances étrangères

Delcy Rodriguez, à la tête du Venezuela depuis la capture de Nicolás Maduro, a exhorté dimanche les Etats-Unis à se tenir à l'écart de la politique de son pays.
26.01.2026, 07:3926.01.2026, 07:39

La présidente par intérim du Venezuela, Delcy Rodriguez, a exhorté dimanche les Etats-Unis à se tenir à l'écart de la politique de son pays. Le président américain Donald Trump avait dit vouloir dicter les décisions à Caracas.

«Que ce soit la politique vénézuélienne qui résolve nos divergences et nos conflits internes, assez des puissances étrangères», a déclaré Mme Rodriguez dans un message adressé aux travailleurs pétroliers de l'Etat d'Anzoategui (est). Et d'ajouter:

«Il a coûté très cher à cette république d'avoir à faire face aux conséquences du fascisme et de l'extrémisme dans notre pays»
Delcy Rodriguez

Delcy Rodriguez a été investie cheffe de l'Etat par intérim le 5 janvier, après la capture du président socialiste Nicolás Maduro par les Etats-Unis lors d'une opération militaire spectaculaire à Caracas. Après l'opération, M. Trump avait annoncé que Washington entendait «dicter» les décisions du Venezuela jusqu'à nouvel ordre.

La présidente appelle à des accords avec l’opposition au Venezuela

Libération des prisonniers politiques

Depuis lors, sous pression américaine, elle a signé des accords pétroliers avec les Etats-Unis, engagé une réforme législative comprenant notamment une loi sur les hydrocarbures, libéré des prisonniers politiques et appelé à trouver des accords avec l'opposition.

La semaine dernière, la Maison-Blanche, sans fixer de date, a annoncé vouloir inviter Mme Rodriguez aux Etats-Unis, après un entretien téléphonique entre M. Trump et elle et plusieurs déclarations élogieuses du président américain à son égard.

Le processus de libération des détenus avance au compte-gouttes au Venezuela sous la pression de Washington. Au moins 104 prisonniers politiques ont été relâchés en une journée au Venezuela, a indiqué dimanche l'ONG Foro Penal.

Analyse
Trump est obsédé par le pétrole, mais il y a une meilleure stratégie

«Nous avons vérifié 104 libérations de prisonniers politiques au Venezuela aujourd'hui. Nous continuons de vérifier d'autres libérations», a écrit sur le réseau social X le directeur de l'organisation, Alfredo Romero.

L'avocat Gonzalo Himiob, également de Foro Penal, a précisé sur le réseau social que «ce nombre n'est pas encore définitif. Il peut augmenter à mesure que nous procédons à davantage de vérifications».

Le gouvernement vénézuélien affirme avoir libéré 626 détenus politiques depuis décembre. Ce total officiel ne correspond pas aux rapports des ONG. Foro Penal comptabilise environ la moitié de libérations sur la même période.

L'opposition et ces ONG de défense des droits fondamentaux dénoncent la lenteur du processus. Des familles attendent devant les prisons et passent la nuit à la belle étoile dans l'espoir de voir leurs proches sortir des cellules. (ats)

L'actu internationale jour et nuit
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
5
Trump attaquera-t-il le Groenland? «Les gens sont nerveux»
de Niels Anner, Copenhague
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
1
L'IA va permettre des avancées scientifiques majeures en 2026
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
On a remonté la filière opaque des mercenaires colombiens au Soudan
de Valentin DIAZ, Bogotá
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
Ces entreprises ont parié sur le Bitcoin et ça se retourne contre elles
de Lucie LEQUIER, Londres, Royaume-Uni
Thèmes
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Qui est Sergueï Karaganov, que certains imaginent en «cerveau de Poutine»?
Sergueï Karaganov est un expert adoubé par Vladimir Poutine. Il s'est récemment distingué par des déclarations particulièrement agressives envers l'Occident. Il menace de destruction totale les pays qui s'opposent à la Russie.
Spécialiste reconnu des relations internationales depuis plusieurs décennies, fondateur de think tanks influents et d'une grande revue consacrée aux affaires diplomatiques, Sergueï Karaganov s'est dernièrement fait remarquer par des propos plus que musclés, promettant notamment à ceux qui s'opposeraient à la Russie, à commencer par les pays de l'Union européenne, une destruction totale.
L’article