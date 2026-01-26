Vidéo: watson

Le froid tue aux Etats-Unis

Une violente tempête hivernale s’abat sur une grande partie des Etats-Unis, faisant au moins onze morts et plongeant des centaines de milliers de foyers dans le noir. Les autorités alertent sur un froid extrême et durable, aux conséquences potentiellement mortelles.

Un froid polaire persistait lundi sur une large partie des Etats-Unis où une tempête hivernale majeure a causé la mort d'au moins onze personnes, privant également plus d'un million de foyers d'électricité et clouant au sol des milliers d'avions.

Les autorités ont averti qu'une masse d'air arctique allait faire chuter les températures à des niveaux dangereusement bas pendant encore plusieurs jours. L'état d'urgence a été déclaré dans une vingtaine d'Etats ainsi que dans la capitale fédérale, Washington.



Considérée par certains météorologues comme l'un des pires épisodes hivernaux de ces dernières décennies aux Etats-Unis, la tempête s'accompagne de températures glaciales, d'importantes chutes de neige et d'accumulations de glace aux conséquences potentiellement «catastrophiques», selon le service météo national (NWS).

Davantage de neige est attendu lundi selon le service météo national, alors qu'une vingtaine d'Etats ainsi que la capitale fédérale Washington DC ont décrété l'état d'urgence. Le maire de New York, Zohran Mamdani, a déclaré que cinq personnes avaient été retrouvées mortes à l’extérieur au cours du week-end dans des températures glaciales.

«Alors que nous ne connaissons pas encore les causes de leur décès, rien ne rappelle plus fortement le danger du froid extrême et la vulnérabilité de nombreux habitants, en particulier des New-Yorkais sans abri»

Au Texas, les autorités ont confirmé trois décès, dont celui d’une adolescente de 16 ans tuée dans un accident de luge. Deux personnes sont mortes d’hypothermie en Louisiane, a indiqué le département de la santé de cet Etat du Sud.

Plus d'un million de foyers ont été privés d'électricité et 840 000 clients étaient toujours sans électricité dimanche soir, principalement dans le Sud des Etats-Unis, selon le site spécialisé PowerOutage.com.

Au Tennessee, où une bande de glace a fait tomber des lignes électriques, plus de 300 000 clients résidentiels et commerciaux étaient sans courant, tandis que la Louisiane, le Mississippi et la Géorgie, où ce type de tempêtes est moins fréquent, comptaient chacun plus de 100 000 coupures.

Les autorités, du Texas à la Caroline du Nord et à New York, ont exhorté les habitants à rester chez eux en raison des conditions périlleuses. «Evitez de prendre la route sauf en cas d'absolue nécessité», a publié la Division de gestion des urgences du Texas sur X.

Deux voitures anciennes recouvertes de neige sont garées devant le Lorraine Motel, où Martin Luther King a été assassiné en 1968, à Memphis, dans le Tennessee, le 25 janvier 2026. Image: AFP

Etat d'urgence

La tempête se déplaçait dimanche vers le nord-est, déversant de la neige sur les grandes villes densément peuplées dont Philadelphie, New York et Boston. Une couche de plusieurs centimètres de neige recouvrait notamment les trottoirs et les routes de Washington, où l'état d'urgence a été déclaré.

«Nous continuerons à surveiller et à rester en contact avec tous les Etats qui se trouvent sur le trajet de cette tempête. Restez en sécurité et restez au chaud!» Donald Trump Truth Social

Plusieurs grands aéroports de la capitale Washington, de Philadelphie ou de New York étaient quasiment à l'arrêt, alors que plus de 19 000 vols à destination et en provenance des Etats-Unis ont été annulés depuis samedi et que des milliers d'autres ont été retardés, selon le site FlightAware.

La tempête est liée à une déformation du vortex polaire, une masse d'air circulant habituellement au-dessus du pôle nord, mais qui s'est étirée vers le sud. Les scientifiques estiment que la fréquence croissante de ces perturbations du vortex pourrait être liée au changement climatique, bien que le débat ne soit pas tranché et que la variabilité naturelle joue également un rôle.

Climatosceptique assumé, Donald Trump a toutefois pris prétexte de la tempête pour exprimer de nouveau son scepticisme sur sa plateforme Truth Social: «Est-ce que les insurgés environnementaux pourraient m'expliquer s'il vous plaît: QU'EST CE QUI EST ARRIVE AU RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE?».

Les autorités ont mis en garde contre un froid potentiellement mortel pouvant durer une semaine après la tempête, notamment dans les Grandes Plaines du Nord et d'autres régions du centre, où les températures ressenties pourraient atteindre -45°C. De telles températures peuvent provoquer des engelures en quelques minutes.

