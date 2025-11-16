ciel couvert
DE | FR
burger
International
France

Un ado de 12 ans se fait tirer dessus à Grenoble

L&#039;homme recherch
Le drame s'est déroulé sur fond de trafic de drogue.Keystone

Un ado de 12 ans se fait tirer dessus à Grenoble

Le jeune a reçu plusieurs balles sur un point de deal de la ville française.
16.11.2025, 12:2716.11.2025, 12:27

Un adolescent de 12 ans a été grièvement blessé de plusieurs balles sur un point de deal de drogue à Grenoble, dans la nuit de samedi à dimanche, a-t-on appris de source policière. Ses agresseurs ont pris la fuite.

Lausanne prend une grosse décision face à la crise du crack

Atteint au dos et aux membres inférieurs, il était en arrêt cardio-respiratoire quand les secours l'ont transporté à l'hôpital et son pronostic vital est engagé, selon cette source, qui a confirmé une information du quotidien Le Dauphiné Libéré.

Les policiers ont été alertés peu avant 3h00 par des riverains, qui avaient entendu plusieurs détonations ainsi qu'un véhicule en fuite, a précisé la source policière à l'AFP.

On est retournés sur les terrasses de Paris: «Papa a pris une bombe»

Neuf étuis de balles de 9 mm ont été retrouvés sur place, dans un secteur qui n'est pas couvert par des caméras de vidéosurveillance, a-t-elle ajouté.

La police judiciaire a été saisie de l'enquête. (ats/afp)

L'actu internationale jour et nuit
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
3
La Suisse accusée de porter un «coup dur» au rail européen
de Christoph Bernet
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
4
Pourquoi «les tueries sur sol africain n'intéressent pas les gens»
de Alexandre Cudré
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
On a pris le «train tueur» qui fait un mort tous les 13 jours
de Fred Valet
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
1
Le «spam»: la tactique ukrainienne dont l'Occident devrait s'inspirer
Thèmes
Les 10 chauves les plus sexy
1 / 12
Les 10 chauves les plus sexy

Au sommet du classement: Dwayne “The Rock” Johnson, avec un score impressionnant de 8,84 sur 10 sur l’échelle du sexy.
source: chris jackson collection / chris jackson
partager sur Facebookpartager sur X
J'ai visité Tchernobyl et ses attractions
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
0 Commentaires
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
Les plus lus
1
Aldi, Lidl, Migros et Coop se préparent à un problème de patates
2
Ces acheteurs se ruent «sur les biens immobiliers suisses»
3
Le vortex polaire s’affaiblit: voici les conséquences pour cet hiver
La Suisse a conclu un accord douanier avec les Etats-Unis
La Suisse et les États-Unis se sont entendus sur les droits de douane. Le nouveau taux s’élève à 15%, contre 39% auparavant.
Après plus de trois mois de négociations, un «deal» a été trouvé. La Suisse et les États-Unis se sont entendus sur un accord douanier. Cette information a été confirmée par le commissaire américain au commerce, Jamieson Greer.
L’article