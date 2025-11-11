assez ensoleillé11°
Lausanne prend une grosse décision face à la crise du crack

Une vue de l&#039;entree de l&#039;espace de consommation securise (ECS) de la Riponne le vendredi 7 novembre 2025 a Lausanne. Lors d&#039;une conference de presse la ville de Lausanne annonce adapter ...
L'espace de consommation sécurisé (ECS) à la Riponne.Keystone

La capitale vaudoise adapte sa stratégie de la drogue: elle va désormais réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois.
11.11.2025, 11:0911.11.2025, 11:09

La Ville de Lausanne a dévoilé mardi sa stratégie adaptée de la drogue face à la crise du crack. Elle a décidé de réserver ses locaux d'injection aux seuls Vaudois, courant 2026. La Ville étudie aussi le regroupement des prestations sociosanitaires sur un seul site.

Commerçants, élus, riverains demandaient depuis plusieurs mois des actions à la suite de l'ouverture du deuxième Espace de consommation sécurisé (ECS) en plein centre-ville en 2024. C'est notamment l'émergence du crack qui a généré de la violence et de l'insécurité dans le secteur.

Présence policière renforcée

La Municipalité a aussi annoncé une extension des horaires de l'antenne de la Riponne aux lundis et mardis matins ainsi que durant la pause de la mi-journée. Le soir, elle fermera à 22h00 au lieu de 21h30.

«Ils se menaçaient avec des couteaux»: ces Lausannois sont à bout

Parallèlement, la Ville va renforcer la présence de la police à proximité du local d'injection. Dès le 17 novembre, police et agents de sécurité et d'accueil assureront une présence 24h/24 dans les secteurs nord et sud de la Riponne.

La Ville va aussi créer un poste de chargé de la «stratégie drogue». (jzs/ats)

Drogue: à Lausanne, la Riponne est une «zone de non-droit»
