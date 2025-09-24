faible pluie11°
Une enseignante poignardée par un élève en Alsace

Une enseignante poignardée au collège Robert Schuman à Benfeld (F).
Les faits ont eu lieu au collège Robert Schuman, à Benfeld (F).Image: Google street view

Une enseignante poignardée par un élève en Alsace

Une violente agression est survenue mercredi dans une classe à Benfeld, dans le Bas-Rhin. Un ado de 14 ans a été interpellé.
24.09.2025, 10:3324.09.2025, 10:33

Un adolescent de 14 ans a été interpellé mercredi matin à Benfeld (Bas-Rhin) après avoir agressé à l'arme blanche d'une enseignante de 66 ans, blessée au visage dans sa classe, a-t-on appris auprès de la gendarmerie. Au moment de son interpellation, le jeune garçon s'est porté lui-même des coups de couteau, a-t-on ajouté de même source.

Selon le quotidien régional les Dernières nouvelles d'Alsace, le pronostic vital de l'enseignante n'est pas engagé.

Confinés dans la salle

Les faits ont eu lieu dans la classe du collège Robert Schuman, pour des raisons encore inconnues, précise la gendarmerie. Selon les Dernières nouvelles d'Alsace, les élèves du cours où s'est déroulé l'agression ont été confinés dans la salle de classe avant d'être déplacés au foyer du collège.

Violence à l'école: entre élèves et profs, où est la ligne rouge?

Les autres élèves ont été évacués vers la salle des fêtes dans l'attente d'être récupérés par leurs parents. (jzs/afp)

