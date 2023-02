Pierre Palmade placé en détention provisoire

Pierre Palmade est accusé d'avoir provoqué, le 10 février dernier, un grave accident sous l'emprise de la cocaïne. Image: BESTIMAGE;BESTIMAGE

La cour d'appel de Paris a décidé lundi de placer Pierre Palmade en détention provisoire. L'humoriste a provoqué un grave accident de la route le 10 février sous l'emprise de la cocaïne.

La cour d’appel de Paris a été claire ce lundi: Pierre Palmade, mis en examen pour «homicide et blessures involontaires», ne sera finalement plus assigné à résidence.

L'institution «a infirmé la décision dont il avait été fait appel, ordonné le placement en détention provisoire de Pierre Palmade et décerné mandat de dépôt», indique le procureur général de la République, selon l'AFP.

Rappelons que Pierre Palmade a été victime d'un AVC ce week-end, que et même si son pronostic vital n'est pas engagé, cet accident de santé pourrait avoir des conséquences graves et implique une surveillance accrue dans les prochains jours.

L'humoriste de 54 ans est accusé d'avoir provoqué, le 10 février dernier, en Seine-et-Marne, un grave accident sous l'emprise de la cocaïne. La collision a fait trois blessés graves au sein d'une même famille: un homme de 38 ans, son fils de six ans et sa belle-soeur de 27 ans, enceinte, qui a perdu le bébé qu'elle attendait.

Le 18 février, le juge des libertés et de la détention avait pris la décision d'assigner Pierre Palmade à résidence dans le service addictologie d'un hôpital de la région parisienne, sous bracelet électronique. Le parquet de Melun a fait appel de cette décision, et requiert son placement en détention provisoire. La cour d'appel de Paris a donc suivi. (jah)