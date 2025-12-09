brouillard
Un conflit de voisinage dégénère en coups de couteau à Colmar

Un conflit de voisinage dégénère en coups de couteau à Colmar
L'agresseur, qui n'a aucun antécédent judiciaire, a reconnu les faits (illustration).Keystone

Un conflit de voisinage dégénère en coups de couteau à Colmar

Un homme de 88 ans a blessé avec un gros couteau de cuisine un voisin et son épouse. A l'origine de son acte: une histoire de copropriété au sujet d'un garage.
09.12.2025, 06:2909.12.2025, 06:29

Un octogénaire a été placé en garde à vue pour tentative d'assassinat après avoir blessé lundi un voisin à coup de couteau à Colmar pour une affaire de copropriété, a indiqué le parquet.

Cet homme de 88 ans a porté des coups «avec un gros couteau de cuisine dans le dos d'un de ses voisins», âgé de 59 ans, après l'avoir réveillé en pleine nuit, vers 04h00, pour lui faire croire que sa cave était en feu, ont précisé des sources proches de l'enquête.

«Le pronostic vital de la victime n'est pas engagé. L'épouse, qui a tenté de s'interposer, a été saisie aux avant-bras. Elle présente des blessures légères», a souligné le parquet. L'agresseur a également été blessé dans l'affrontement.

«Faire mal» à la victime

A l'origine de son acte: une histoire de copropriété au sujet d'un garage qu'un autre voisin voulait vendre à la victime. L'octogénaire pensait apparemment que le vendeur du garage «se faisait avoir».

L'agresseur, qui n'a aucun antécédent judiciaire, a reconnu les faits, mais conteste toute volonté de tuer, affirmant qu'il «voulait juste lui faire mal», selon le parquet. (ats)

