Le vaccin Moderna désormais déconseillé aux Français de moins de 30 ans

Hormis Moderna, Pfizer peut également être utilisé pour les doses de rappel chez les plus de 30 ans en France. À ce jour, 3,6 millions d’habitants en ont reçu une. Une couverture vaccinale jugée insuffisante par le gouvernement, qui multiplie actuellement les «appels au rappel de vaccination». (jch)

«Une troisième dose administrée 6 à 8 mois après la deuxième dose a entraîné une augmentation des taux d’anticorps chez les adultes dont les taux d’anticorps diminuaient. Le risque de maladies cardiaques inflammatoires ou d’autres effets secondaires très rares après un rappel est soigneusement surveillé et nous continuerons d’examiner toutes les données sur la sécurité et l’efficacité du vaccin Moderna.»

Comme le rapporte le Parisien , l’agence française donne en revanche son feu vert à une reprise des injections de rappel avec Moderna chez les plus de 30 ans. Elle s’appuie notamment sur un avis favorable de l’Agence européenne des médicaments (EMA) rendu fin octobre:

Vaccin Moderna: pourquoi est-il suspendu et quels sont les risques?

Vaccin Moderna: pourquoi est-il suspendu et quels sont les risques?

La Haute Autorité de santé (HAS) en France recommande la reprise des vaccinations de rappel avec Moderna, mais elle le déconseille, pour n’importe quelle injection (première dose, deuxième dose, dose de rappel) chez les moins de 30 ans.

Son nouveau maire veut transformer New York en capitale des cryptos

Les prédictions sur le Covid VS comment ça se passe vraiment

Plus de «International»

L'agence européenne des médicament veut «continuer à examiner toutes les données sur la sécurité et l’efficacité du vaccin Moderna.»

L'agence européenne des médicament veut «continuer à examiner toutes les données sur la sécurité et l’efficacité du vaccin Moderna.» Image: sda

Une nouvelle vague Covid arrive: et si on s'en fichait?

Les plus partagés

Les plus commentés

Une rixe sanglante au Flon à Lausanne à cause d'un compte Snapchat

Les prédictions sur le Covid VS comment ça se passe vraiment

Pourquoi vous ne sauverez pas la planète à coup de tofu et de Tesla

Les plus lus

Considéré pro-LGBT, le lauréat du Goncourt est critiqué au Sénégal

Lauréat du Prix Goncourt 2021 avec son roman La plus secrète mémoire des hommes, Mohamed Mbougar Sarr est au centre d'une vive polémique dans son pays, le Sénégal. Il est accusé de faire «l'apologie de l'homosexualité».

Du président Macky Sall à la star Youssou Ndour, les Sénégalais n'ont pas caché leur fierté après le titre de Prix Goncourt 2021 décroché par Mohamed Mbougar Sarr avec son roman «La plus secrète mémoire des hommes». Cette fierté ressentie et affichée après le sacre de ce jeune de 31 ans, pur produit de l'école sénégalaise, n'a duré que le temps d'une rose. En quelques jours, Mohamed Mbougar Sarr est passé du statut de héros à celui de paria. Curieusement, dans son pays, la chute de la cote de popularité de l'écrivain a été provoquée par un tweet enthousiaste et militant de la présidente d'Amnesty International France.