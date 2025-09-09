en partie ensoleillé18°
Des têtes de cochon découvertes devant des mosquées à Paris

Facade of the great mosque of Paris. Paris, November 28, 2015.? Fa
Une mosquée à Paris (image d'illustration)Image: Hans Lucas

Des têtes de cochon découvertes devant des mosquées à Paris

Des têtes tranchées de porcs ont été trouvées devant plusieurs mosquées en région parisienne. Une enquête a été ouverte.
09.09.2025, 10:3209.09.2025, 10:32
Des têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne et de la capitale, a annoncé sur X le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dénonçant «des actes abjects».

Ces têtes ont notamment été découvertes sur la voie publique à Paris, en Seine-Saint-Denis (est de Paris) et dans les Hauts-de-Seine (sud-ouest de Paris), a appris l'AFP auprès d'une source proche du dossier.

«Une enquête a immédiatement été ouverte», a ajouté le préfet de police, assurant que «tout (était) mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects».

Les constatations de la police sont en cours.

«Beaucoup de musulmans ne se sentent pas légitimes pour porter plainte»

«Tout mon soutien aux responsables et aux fidèles des mosquées touchées par ces provocations insupportables. S'en prendre à des lieux de culte est d'une lâcheté insondable», a de son côté affirmé sur X le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. (jah/afp)

