Une mosquée à Paris (image d'illustration) Image: Hans Lucas

Des têtes de cochon découvertes devant des mosquées à Paris

Des têtes tranchées de porcs ont été trouvées devant plusieurs mosquées en région parisienne. Une enquête a été ouverte.

Plus de «International»

Des têtes de cochon ont été découvertes mardi matin devant plusieurs mosquées de l'agglomération parisienne et de la capitale, a annoncé sur X le préfet de police de Paris, Laurent Nunez, dénonçant «des actes abjects».

Ces têtes ont notamment été découvertes sur la voie publique à Paris, en Seine-Saint-Denis (est de Paris) et dans les Hauts-de-Seine (sud-ouest de Paris), a appris l'AFP auprès d'une source proche du dossier.

«Une enquête a immédiatement été ouverte», a ajouté le préfet de police, assurant que «tout (était) mis en œuvre pour retrouver les auteurs de ces actes abjects».



Les constatations de la police sont en cours.



«Tout mon soutien aux responsables et aux fidèles des mosquées touchées par ces provocations insupportables. S'en prendre à des lieux de culte est d'une lâcheté insondable», a de son côté affirmé sur X le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau. (jah/afp)