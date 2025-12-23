Les services de sécurité russes n'ont pas retenu la leçon

Un général russe est mort lundi dans un attentat à la bombe à Moscou. C'est le troisième cas en un an. L’Ukraine est soupçonnée, mais il est peu probable que Kiev revendique l’attaque.

Le scénario se répète: peu avant Noël, un véhicule explose à Moscou et un général russe de haut rang perd la vie. C’est ce qu'il s'est passé il y a un an, presque jour pour jour. Et cela s’est reproduit cette semaine. Un incident similaire a en outre déjà eu lieu au printemps dernier.

Dans le contexte de la guerre menée par la Russie contre l’Ukraine, les soupçons se portent naturellement sur Kiev, dans l’attentat qui a coûté la vie au général Fanil Sarvarov.

Cette hypothèse a rapidement été évoquée à Moscou. Svetlana Petrenko, porte-parole officielle du Comité d’enquête russe, a ainsi déclaré sur Telegram:

«Les enquêteurs examinent plusieurs pistes possibles. L’une des versions envisagées est que le crime ait été organisé par les services secrets ukrainiens.»

Le site ukrainien officieux Myrotvorets, qui tient une base de données de personnes qualifiées de criminels de guerre ou de traîtres, a mis à jour la fiche de Fanil Sarvarov en indiquant qu’il a été «liquidé».

Après l’explosion survenue l’an dernier, les services secrets ukrainiens (SBU) ont fini par reconnaître leur implication dans l’attaque, qui a tué Igor Kirillov, chef des troupes de défense contre les menaces nucléaires, chimiques et biologiques de l’armée russe. Un engin explosif avait alors été déclenché sur une trottinette électrique.

L’Ukraine revendique rarement ce type d’attaques

Pas sûr que l’Ukraine revendique à nouveau publiquement cet attentat. Kiev assume rarement de manière explicite la responsabilité d’attaques menées sur le sol russe. Dans le cas d'Igor Kirillov déjà, le SBU n'a pas publié de communiqué officiel, se contentant de confirmer l’opération à plusieurs médias européens. Un ressortissant ouzbek arrêté le lendemain aurait par ailleurs avoué avoir agi sur ordre du SBU.

Fanil Sarvarov a péri dans une explosion. Image: Screenshot Nexta

Dans d’autres affaires, l’Ukraine a adopté une attitude différente. En avril, lorsque le général-lieutenant Iaroslav Moskalik a été tué par une voiture piégée, Kiev est restée silencieuse malgré les accusations russes. Des informations indiquaient alors que le véhicule appartenait à un Ukrainien.

Parmi les autres victimes figure Armen Sarkissian, fondateur d’une milice pro-russe, qualifié auparavant par l’Ukraine de «cerveau criminel». Il est mort en février dernier dans un attentat à la bombe en plein centre de Moscou. Là encore, l’Ukraine n’a pas commenté.

De même qu'en août 2022, lorsque la nationaliste Daria Douguina a été tuée par une voiture piégée, puis en avril 2023 avec la mort du célèbre blogueur militaire Maxim Fomine, victime d’une explosion dans un café de Saint-Pétersbourg. A l’époque, l’Ukraine a rejeté toute implication.

Comment réagit Poutine?

Fanil Sarvarov a été tué lundi matin vers sept heures, sur un parking situé dans un quartier résidentiel du sud de la capitale russe, lorsqu’une bombe placée sous son siège a explosé. Le général, âgé de 56 ans, n'est pas mort sur le coup; mais les autorités russes ont ensuite officiellement annoncé son décès.

Selon l’agence de presse étatique Tass, Fanil Sarvarov dirigeait depuis neuf ans le département de formation opérationnelle de l’armée au sein de l’état-major général russe. Auparavant, il aurait «assumé des missions liées à l’organisation et à la conduite d’une opération en Syrie», lorsque les forces russes soutenaient le régime de Bachar el-Assad.

Vladimir Poutine a été informé «sans délai par les canaux des services de renseignement» de la mort de Fanil Sarvarov, selon le Kremlin. Le président russe est probablement très irrité par cet assassinat; après la mort d'Igor Kirillov il y a un an, il a déjà évoqué une «grave erreur» des services de sécurité russes.

Il avait alors exigé qu’ils en tirent les leçons et améliorent leur efficacité. Depuis, deux autres hauts gradés ont été tués dans des circonstances similaires. Les services de sécurité russes risquent d'en voir les conséquences.