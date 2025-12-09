assez clair, brumeux
DE | FR
burger
International
France

Le Château de Versailles augmente ses tarifs pour les Suisses

Le Château de Versailles augmente ses tarifs pour les Suisses

Le prix d'entrée du domaine sera de 3 euros supplémentaires pour les visiteurs extra-européens, dont les Suisses, une tarification différenciée voulue par le ministère de la Culture et déjà actée au Louvre.
09.12.2025, 19:2309.12.2025, 19:23

A partir du 14 janvier, les ressortissants hors Espace économique européen (EEE, qui comprend Union européenne, Islande, Liechtenstein, Norvège) devront s'acquitter de 35 euros pour visiter le Château de Versailles contre 32 actuellement, soit une hausse de 9,4%. Une hausse de 3 euros qui concerne également les Suisses. Cette tarification différenciée est voulue par le ministère de la Culture et déjà actée notamment au Louvre.

Cette décision, actée le 27 novembre lors d'un conseil d'administration de l'établissement public gérant le Château de Versailles, devrait permettre de dégager 9,3 millions d'euros supplémentaires par an selon les projections fondées sur la fréquentation 2024. L'an dernier, le Château de Versailles a accueilli 8,4 millions de personnes, dont 83% d'étrangers.

Augmentation du tarif du Louvre

Représentant 15% de l'ensemble des visiteurs, les Américains forment le premier contingent d'étrangers devant la Chine et l'Italie, tous deux à 6%, selon le rapport annuel de l'établissement qui abrite également les jardins et les deux Trianon.

Des centaines de livres endommagés par une fuite d'eau au Louvre

Fin novembre, le musée du Louvre avait lui aussi décidé d'augmenter son billet d'entrée pour les résidents hors EEE, qui devront payer à partir du 14 janvier 32 euros contre 22 actuellement, soit une hausse de 45%.

Cette tarification différenciée avait été annoncée fin janvier par la ministre de la Culture Rachida Dati et doit s'appliquer progressivement en 2026 à l'ensemble des opérateurs culturels les plus fréquentés par les publics extra-européens.

«Ma position sur ce sujet est très claire: je souhaite que les visiteurs hors UE paient davantage leur billet d'entrée et que ce supplément aille financer la rénovation du patrimoine national», avait déclaré la ministre au Figaro fin janvier, défendant une «vraie rupture» dans la politique tarifaire en France. Et de préciser:

«Les Français n'ont pas vocation à payer tout, tout seuls»

Selon le ministère de la Culture, cette tarification différenciée doit générer au total «20 à 30 millions d'euros» de recettes supplémentaires par an et s'appliquera notamment l'an prochain aux visites de l'Opéra de Paris, à la Sainte-Chapelle ou au Château de Chambord. (ag/ats)

L'actu internationale jour et nuit
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
Pour les Etats-Unis, la civilisation européenne est «menacée d'extinction»
de Kurt Pelda
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Un fort séisme suivi d'un tsunami fait 30 blessés au Japon
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
3
Il a été otage du Hamas 491 jours, mais son calvaire a commencé après
de Julian Schütt
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
Eurovision sous tension: «cette situation est inédite»
de Cynthia Ruefli
Thèmes
Les policiers romands porteront le même uniforme
1 / 15
Les policiers romands porteront le même uniforme

La police vaudoise
source: clcpc
partager sur Facebookpartager sur X
Devenir riche avec du vomi de baleine? C'est possible
Video: watson
Ceci pourrait également vous intéresser:
Avez-vous quelque chose à nous dire ?
Avez-vous une remarque ou avez-vous découvert une erreur ? Vous pouvez nous transmettre votre message via le formulaire.
1 Commentaire
Connexion
user avatar
Votre commentaire
YouTube Link
0 / 600
Vers les règles des commentaires..
1
Mort de celui qui a défié les braconniers pour sauver les éléphants
Le fondateur de Save the Elephants, figure majeure de la lutte contre le braconnage, s’éteint à Nairobi après une vie dédiée aux pachydermes.
Le défenseur britannique de l'environnement Iain Douglas-Hamilton, fondateur de l'ONG «Save the Elephants», est mort à l'âge de 83 ans. L'annonce a été faite mardi par son association caritative.
L’article