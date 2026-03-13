Keystone

Un train parti de Corée du Nord arrive à Pékin pour la première fois

Pékin et Pyongyang ont renoué le contact. Une liaison ferroviaire entre les deux pays, abandonnée depuis 2020, vient d'être relancée.

Le premier train de voyageurs parti de Pyongyang pour Pékin depuis six ans est arrivé dans la capitale chinoise vendredi matin après presque une journée entière de voyage, ont indiqué les services ferroviaires chinois.

La Chine et son voisin reclus ont relancé jeudi la liaison ferroviaire arrêtée depuis 2020. Les frontières avaient alors été fermées à cause de la pandémie de Covid-19.

Un premier train parti de Chine jeudi est arrivé le même jour dans l'après-midi dans la capitale nord-coréenne Pyongyang.

Vendredi, le train K28 parti de Pyongyang jeudi matin est arrivé à Pékin à 08H37 (00H37 GMT), avec trois minutes d'avance sur l'horaire prévu, a dit à l'AFP un responsable de l'information des chemins de fer de Pékin. Le voyage a duré 23 heures.

Une longue distance à couvrir

Environ 1000 kilomètres séparent Pyongyang de Pékin par la route.

La reprise du trafic des passagers par le rail rétablit l'une des rares voies de transport entre la Corée du Nord et le reste du monde.

Malgré des tensions causées par la course de la Corée du Nord à l'armement nucléaire et balistique, la Chine est un soutien primordial, stratégique et économique pour Pyongyang.

Les nouveaux trains sont ouverts aux titulaires d'un visa, mais pour l'heure pas aux simples touristes, selon plusieurs agences de voyage contactées en Chine par l'AFP.

Les Chinois qui travaillent ou étudient en Corée du Nord, et les Nord-Coréens qui travaillent, étudient ou rendent visite à leur famille à l'étranger sont habilités à les prendre. (sda/ats/afp/svp)